日本眾院大選出口民調 自民黨與公明黨執政聯盟未能過半

日本眾院大選計票中。(路透)

日本 27日舉行眾議院大選正式投票，據日媒讀賣新聞在當天晚間8時（美東時間上午7時）法定投票時間截止後公布的出口民調結果，執政的自民黨將獲182席，友黨公明黨27席，相加僅209席，未能過半；最大在野黨立憲民主黨則獲155席。

日本眾院 選制採並立制，這次應選465席，其中小選區289席、比例代表選區176席，共1344人角逐，過半為233席。選前執政聯盟的自民黨以247席單獨過半，公明黨為32席；立憲民主黨98席，日本維新會44席。

石破茂 9月27日在自民黨總裁（黨魁）選舉決選逆轉勝前經濟安保大臣高市早苗當選，同月30日就在記者會宣示將盡快改選眾院，讓他領導的新政府「接受民眾審判」。

日媒報導說，自民黨遭遇黨內派系政治獻金募款餐券收回扣醜聞的逆風，除了執政聯盟友黨公明黨要求提前解散眾院改選的聲浪變大，石破茂此舉也旨在強固新政府的執政基礎。

本月1日甫就任首相的石破茂寫下二戰後日本兩項最短紀錄，一是就任8天後就宣布解散眾院，二是就任26天後就舉行眾院大選投開票。