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Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

編譯高詣軒／即時報導
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

以色列26日對伊朗實施報復襲擊。美媒Axios引述3名知情人士報導，以色列25日曾事先向伊朗傳遞訊息，警告伊朗不要回應這次攻擊。一名知情人士並透露，以色列曾向伊朗方面表明大體上會攻擊什麼目標，以及不會攻擊什麼。

知情人士稱，以色列的訊息是透過幾個第三方向伊朗傳達，其訊息意在試圖限制當前以、伊的相互攻擊，防止擴大升溫。

其中兩名知情人士說，以色列警告伊朗不要對這次攻擊採取回應，但伊朗若報復，尤其造成以色列平民傷亡時，以方將實施另一次更重大攻勢。以色列總理內唐亞胡辦公室未回應置評請求。

一名消息人士說，向伊朗傳達訊息的管道包括荷蘭外交部長維爾德坎普。以色列動手數小時前，維爾德坎普曾於社群媒體X寫到，他已和伊朗外交部長針對戰事及中東緊張加劇進行對話，並就中東局勢呼籲克制，「各方須致力防止進一步升溫」。

幾位美國官員說，預期伊朗會在未來幾天回應以色列攻擊，但其方式會有限，將能使以色列停止以牙還牙的循環。美國國安會發言人塞維特說，美方目標是加速外交工作並使中東緊張降溫，呼籲伊朗停止攻擊以色列，好讓對抗的循環能落幕。

美以官員說，26日有3波襲擊，第一波聚焦伊朗防空系統，第二、第三波針對飛彈和無人機基地及武器製造設施。伊朗稍早聲稱有效抵禦以色列攻擊，伊朗各地軍事目標僅受到有限損傷。另據法新社同日引述伊朗國營媒體報導，伊朗軍方已說，有2名軍人死於以色列對伊朗軍事設施的空襲。

以色列官員說，這次攻擊是為了報復10月1日伊朗對以色列的彈道飛彈攻擊。伊朗表示不希望和以色列全面開戰，但遭到攻擊時會反擊。

以軍發言人哈加里說，若伊朗採取升級來回應以色列的襲擊，以方將不得不報復。一名美國官員說，美方未參與以色列這次行動，但伊朗若報復，美國準備好捍衛以色列；該官員並說，以伊直接軍事交火應已落幕，伊朗若再攻擊以色列將帶來後果，「我們已直接、間接向伊朗傳達此事」。

伊朗 以色列 社群媒體

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