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越南飲料公司賣酒給北韓 遭美國罰86萬美元

中央社河內25日專電

總部在越南的越南飲料公司賣酒精飲料給北韓並利用美國金融機構處理款項，此舉違反美國對北韓的商業制裁。越南飲料已同意向美國財政部繳交86萬美元罰款。

美國之音（VOA）報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）10月17日宣布，越南飲料責任有限公司（Vietnam Beverage，越南飲料）同意解決子公司涉及43項明顯違反美國關於制裁北韓規定的潛在民事責任。

美國的制裁北韓規定禁止美國金融機構協助向北韓出口酒和其他商品。美國財政部表示，這些措施旨在對北韓政權施壓，迫使北韓停止核武計畫。

OFAC說明，越南飲料的違規行為發生在2016年4月至2018年10月期間，當時越南飲料的子公司讓美國金融機構處理43筆、總額逾110萬美元的款項，這些錢與向北韓出售酒精飲料有關。

美國財政部公告，越南飲料的子公司將酒精飲料出口全球，其中包括一些與北韓有關的客戶。在前述近3年期間，透過位於香港、中國、土耳其、新加坡和塞席爾（Seychelles）的中間機構代收43筆款項，總額約114萬美元。

美國財政部表示，這些交易均由美國銀行分行處理，或由美國金融機構的海外分行執行，導致美國金融機構向北韓提供服務。

越南飲料同意繳納86萬美元罰款，此類違規行為最高可罰170萬美元。美國財政部並未說明越南飲料賣給北韓的飲料品牌。

美國之音（VOA）致電越南飲料但未獲回應。

越南飲料總部位於越南，目前由泰國釀酒（Thai Beverage）間接持有。泰國釀酒創辦人蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）2017年收購Sabeco控股權，Sabeco擁有西貢特釀（Saigon Special）和333啤酒。收購完成後，越南飲料成立，Sabeco擁有53%股份。

越南 北韓 財政部

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