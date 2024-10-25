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22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

世界新聞網何卓賢／即時報導
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

一名就讀於英國考文垂大學(Coventry University)的22歲華裔留學生，在浴室接生了自己的新生兒之後，將她放置麥片盒中，並藏在行李箱，致其死亡。她近日在英國被判謀殺罪名成立，終身監禁。

英國衛報報導，這名來自馬來西亞的留學生張嘉欣(Jia Xin Teo，音譯)在今年早些時候到達英國考文垂大學留學。3月4日，她在學生公寓中的浴室內產下一名女嬰。據當地警方，女嬰出生時還活著，她將其放置在一個麥片盒中，後將麥片盒放在一個可密封塑膠袋裡，再並把塑膠袋放到行李箱。張嘉欣還告訴警方，她將嬰兒放到箱子裡的過程中，嬰兒似乎存活了幾分鐘。

張嘉欣隱瞞了自己懷孕的事實。在女嬰剛剛出生後，一名同寢室的同學破門而入，看見女嬰已出生，且張嘉欣的床上滿是鮮血。該同學叫了救護車，但是張嘉欣拒絕接受醫護幫助，救護車最終只好離開。最終，因為她的健康情況不容樂觀，才叫了出租車去醫院。

在醫院接受醫護人員詢問時，張嘉欣拒絕承認自己剛剛生產，儘管檢查報告指出她在說謊。醫院於是報警，懷疑她遺棄了新生兒。最終，在兩天過後，張嘉欣才承認自己確實已經生產，並交出了棄嬰位置。

根據法庭報告，張嘉欣表示，她是害怕自己在馬來西亞的家人和朋友發現自己懷孕，影響學業。她還表示自己一直聽到聲音，指示自己丟棄嬰兒。

皇家檢察署的弗朗西斯(James Leslie Francis)表示，「嬰兒出生之後還活著，並且可以活下來，但是張嘉欣決定把她放在麥片盒，知道這樣她會死掉。她還對關心她的朋友、醫生和警察說謊，確保沒人會找到她的嬰兒。她直到兩天後才告訴警方把嬰兒藏在哪裡，但那時孩子一定已經死了。」

25日，張嘉欣在華威皇家法庭接受量刑，被判終身監禁，最少服刑17年才能得到假釋機會。

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