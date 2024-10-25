我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

「快沒時間了」聯合國警告全球氣溫本世紀前將升高3.1℃

編譯簡國帆／綜合外電
聯合國警告，各國目前的氣候政策將使全球氣溫在本世紀結束前，比工業革命開始前水準高出超過攝氏3度。美聯社
聯合國警告，各國目前的氣候政策將使全球氣溫在本世紀結束前，比工業革命開始前水準高出超過攝氏3度。美聯社

在各國下月將召開全球氣候峰會前，聯合國警告，各國目前的氣候政策將使全球氣溫在本世紀結束前，比工業革命開始前水準高出超過攝氏3度，比巴黎氣候協議設定的目標高出一倍多，各國能達成巴黎協議目標的能力將在「幾年內消失」，疾呼「我們快沒時間了」。

聯合國環境署（UNEP）24日發布年度的「碳排落差」報告，在統整各國因應氣候變遷的承諾、再與所需採行的措施後發現，若各國政府不採取更激烈的縮減碳排行動，全球氣溫到2100年時，將比工業時代前的水準升高攝氏3.1度，並形容其為「災難性」的氣溫升幅。

相較下，各國2015年簽署的巴黎氣候協議，希望把同期氣溫升幅抑制在攝氏1.5度，聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，「各國領袖若不縮減碳排落差，我們將邁向氣候災難」。目前全球氣溫比工業化時代前高出約攝氏1.3度。

報告指出，2022-2023年全球溫室氣體排放量增加1.3%，達到創新高的571億噸二氧化碳當量，根據各國目前採取進一步行動的承諾，全球氣溫到2100年時將升高攝氏2.6-2.8度，與過去三年的結論相同，但「若我們審視各國邁向2030年目標的進展，特別是20國集團（G20）成員國…許多國家在實現目前的2030年氣候目標上，並未達成長足進展」。

報告說，雖然目前「技術上仍可能」達成巴黎氣候協議的目標，但需要G20的重大努力，「現在是氣候關鍵時刻，我們需要前所未見的全球動員規模和步伐，而且現在就要開始」。報告估算，各國在2030年前需共承諾並執行每年減排42%的溫室氣體，2035年再提高到57%。

各國11月11日將在亞塞拜然參加聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），將以去年逐步汰除化石燃料的協議為基礎，推動更多行動。

聯合國 減碳 氣候變遷

上一則

路透：歐洲憂川普再入主白宮 擬加強制裁俄羅斯

下一則

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

延伸閱讀

兩岸2758號決議攻防戰 聯合國微信罕見發布150秒影片講解

兩岸2758號決議攻防戰 聯合國微信罕見發布150秒影片講解
歐洲議會通過挺台決議 中駐歐使團：奉勸無知政客不要螳臂當車

歐洲議會通過挺台決議 中駐歐使團：奉勸無知政客不要螳臂當車
聯合國碳排報告：中國印度占比大 增幅也最高

聯合國碳排報告：中國印度占比大 增幅也最高
法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元

法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元

熱門新聞

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊