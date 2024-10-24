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強烈氣旋達那來襲 印度東岸疏散至少110萬人

中央社加爾各答24日綜合外電報導
強烈氣旋達那（Cyclone Dana）即將撲向印度東岸。印度多名官員今天宣布，該地區至少有110萬名居民已前往內陸避難。歐新社
強烈氣旋達那（Cyclone Dana）即將撲向印度東岸。印度多名官員今天宣布，該地區至少有110萬名居民已前往內陸避難。歐新社

強烈氣旋達那（Cyclone Dana）即將撲向印度東岸。印度多名官員今天宣布，該地區至少有110萬名居民已前往內陸避難。

法新社報導，印度氣象局指出，預計達那今晚將以「強烈氣旋風暴」（severe cyclonic storm）的強度侵襲共有1億5000萬人口的西孟加拉邦（West Bengal）與奧里薩邦（Odisha），預計風速可達每小時120公里。

受到氣旋帶來的豪雨影響，當局將在今夜關閉知名旅遊城市加爾各答（Kolkata）等多座主要機場。暴風中心預計明天凌晨在達姆拉港（Dhamra）附近登陸。這座用以出口煤炭的港口位於加爾各答西南方約230公里處。

地勢低窪的鄰國孟加拉預計也將受到達那波及。孟國臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）表示，正加強「全面防災準備」。

奧里薩邦衛生部長馬哈林（Mukesh Mahaling）告訴法新社，沿海地區近百萬民眾正被疏散至避難所。西孟加拉邦官員哈茲拉（Bankim Chandra Hazra）也稱，目前已將逾10萬人疏散至安全地區。

熱帶氣旋相當於北大西洋的颶風和太平洋西北部的颱風，堪稱北印度洋區域常見的致命威脅。根據政府公布的統計數據，今年5月，強烈氣旋雷馬爾（Cyclone Remal）在印度和鄰國孟加拉分別奪走48和17條人命。

印度 熱帶氣旋 颶風

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