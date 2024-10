法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元

24日,法國總統馬克宏在首都巴黎召開「國際支持黎巴嫩人民與主權會議」上擁抱黎巴嫩總理米卡提。美聯社

法國今天針對黎巴嫩 危機召開國際會議,總統馬克宏 宣布,將向黎國提供1億歐元(約1.08億美元)援助。這項會議設下高額募款目標,但透過外交途徑解決黎國危機的前景黯淡。

法新社報導,法國今天在首都巴黎召開「國際支持黎巴嫩人民與主權會議」(International Conference in Support of Lebanon’s People and Sovereignty),總統馬克宏(Emmanuel Macron)在會中表示:「這場戰爭必須儘快結束,黎巴嫩境內必須停火。」馬克宏身旁的黎巴嫩總理米卡提(Najib Mikati)則是呼籲「國際社會團結起來,共同努力…實現立即停火」。

法國設定了為黎國募集5億歐元援助的目標,較聯合國最初的訴求多了1億歐元。

馬克宏表示,除了金援之外,巴黎還將「提供裝備給黎巴嫩軍隊」,以便黎國軍隊重新取得南部的控制權,以符合聯合國安理會(UN Security Council)第1701號決議的規範。上述決議終結了以色列 與真主黨(Hezbollah)上次於2006年爆發的戰爭。

德國今天也宣布捐款9600萬歐元,響應國際社會對於黎國的人道援助行動。

這場巴黎會議希望透過外交途徑來解決黎巴嫩危機,卻可能因為伊朗和以色列的缺席而受挫。

以色列與伊朗並不在受邀與會的70個國家和15個國際組織之列,且美國也僅派國務卿布林肯(Antony Blinken)的1名副手代表與會。