我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

義大利數位皮夾上路 不怕忘帶駕照健保卡

中央社羅馬24日專電
義大利「數位版」駕照與健保卡正式上路。圖為義大利威尼斯聖馬可廣場。(路透)
義大利「數位版」駕照與健保卡正式上路。圖為義大利威尼斯聖馬可廣場。(路透)

義大利「數位版」駕照與健保卡正式上路，未來警察攔檢或急診就醫，只需出示手機App內的數位證件即可，不必擔心忘了帶實體證件出門。

歐盟今年通過實施「歐洲數位身份架構」，預計在2026年之前，各會員國都將依據相同規範標準，推出「歐盟數位身份皮夾」（EU Digital Identity Wallets ）。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義大利已完成駕照、健保卡、殘疾傷病卡的數位化工作，近日開放5萬名義大利公民試用，試用者由政府部門以隨機方式挑選。

義大利版本的數位證件App稱作「It-Wallet」，研發期間約2年，在近日開放試用後，預計將在2025年前全面實施。目前「It-Wallet」已有超過4千萬人次下載，近日其中5萬名用戶收到「開啟試用」的推播通知。

報導稱，「It-Wallet」將分階段開放更多名額的用戶使用，預計11月6日起向25萬名用戶開放，11月30日向100萬用戶開放，自12月4日起向所有義大利公民開放。

報導指出，其他歐盟國家很快也都會加入使用「數位身分皮夾」的行列，最終目標是打造簡稱為「Eudi Wallet」的歐盟數位身分皮夾。這將使智慧型手機對民眾變得更不可或缺，現在許多人已習慣使用手機錢包消費，例如以Apple Wallet或Google Wallet付款。

報導指出，義大利盼透過推出「It-Wallet」，展現開拓數位領域的決心，不過目前實體證件尚未全面退役，公民並沒有強制下載「It-Wallet」的義務，數位證件僅供「離線」互動使用，數位版駕照也只能在義大利境內使用。

台灣亦有推動數位皮夾的規畫，數發部日前表示，數位皮夾預計11月中旬、12月在數發部內測試系統，規畫明年上半年跨部會跟內政部與衛福部進行驗證測試，力拚明年底上線。

義大利 歐盟 駕照

上一則

英特爾與歐盟纏訟15年終得勝 逾11億美元罰款全免

下一則

法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元

延伸閱讀

英特爾與歐盟纏訟15年終得勝 逾11億美元罰款全免

英特爾與歐盟纏訟15年終得勝 逾11億美元罰款全免
領英違反歐盟個資規定 遭愛爾蘭開罰3.3億元

領英違反歐盟個資規定 遭愛爾蘭開罰3.3億元
罕見…義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

罕見…義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡
義大利天然氣配送商Snam為運輸綠色燃料 將調整管線

義大利天然氣配送商Snam為運輸綠色燃料 將調整管線

熱門新聞

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福