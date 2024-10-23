美使館示警衝浪勝地攻擊威脅 斯里蘭卡警方加強維安

美駐斯里蘭卡大使館今天示警，熱門衝浪勝地阿魯甘灣（Arugam Bay）恐遭攻擊威脅。圖為一名警察突擊隊員在阿魯甘灣的一家餐廳前站崗。美聯社

美駐斯里蘭卡大使館 今天示警，熱門衝浪勝地阿魯甘灣（Arugam Bay）恐遭攻擊威脅，斯里蘭卡警方承諾將替遊客提供更多安全保障。

法新社報導，美駐斯里蘭卡大使館罕見發出緊迫威脅通知。他們表示，收到可靠消息來源警告東部旅遊勝地阿魯甘灣可能會發生襲擊事件。

在美國大使館發布警示之前，社群媒體上出現呼籲抵制當地以色列 企業的貼文。

當地穆斯林團體抗議以色列在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的戰爭，獲得這個以佛教為主的南亞國家更廣泛社群的支持。

今年前9個月入境斯里蘭卡150萬人次遊客中，以色列人占不到1.5%，相當於2萬人左右。而位於斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）以東約400公里的阿魯甘灣是以色列遊客的熱門目的地。

美國大使館發出警告後，斯里蘭卡警方表示，將推出新的安全計畫來保護遊客。

斯里蘭卡警方發表聲明說：「鑒於中東和東歐的戰爭局勢，警方與情報機構正在共同制定一項保護遊客和渡假村的安全計畫。」

斯里蘭卡警方未透露相關細節，但表示已設立一條熱線，供遊客向當局通報任何安全問題。