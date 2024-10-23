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挪威擬提高社群媒體使用年齡限制至15歲

中央社斯德哥爾摩23日專電
挪威政府擬將使用社群媒體的年齡，從目前13歲提高至15歲。圖為挪威兒童示意圖。美聯社
挪威政府擬將使用社群媒體的年齡，從目前13歲提高至15歲。圖為挪威兒童示意圖。美聯社

挪威政府擬將使用社群媒體的年齡，從目前13歲提高至15歲，當地媒體報導，此項建議預計能獲挪威國會過半數的支持。

挪威目前對於社群媒體的使用年齡限制是13歲，透過個資法，滿13歲的孩童可自行決定是否同意社群媒體使用自身個人資料。挪威政府計畫透過修法，提高自行同意個資使用的年齡限制至15歲，進行對於未成年人使用社群媒體的限制。

挪威廣播公司（NRK）報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）說，這項政策不容易實行，因為有很多強力反對的聲音，強調政府規畫實行的是更嚴格、更絕對的15歲年齡限制，未來可能會透過電子身分認證方式，確認社群媒體使用者年齡。

斯托爾表示，「這項政策能給社會一個很強烈訊息，孩子必須免於受到社群媒體上的內容所傷害，不能讓孩子的腦袋被這些科技巨擘影響」。報導也指出，預計這項政策能獲國會過半支持。

挪威兒童暨家庭部部長圖培（Kjersti Toppe）表示，目前還在研議如何實行政策，並將跟歐盟請益，歐盟應該可以提供好的解方。

挪威國內強力支持限制兒童網路使用的家長團體希望能將使用社群的年齡限制提高到16歲，其提出的連署收到超過1萬1000個簽名；這些家長團體對於新的政策相當看好，也認為這可以大大的改變孩子的人生。

有支持者表示，「社群媒體的缺點大過優點，使用社群媒體不是人權，如果孩子可以不要使用社群媒體，將會過得更好，這項政策很重要，大人應該合作，把小孩的童年還給他們」。

然而，持反對意見的人則認為，許多公共議題的討論和訊息都發生在社群媒體中，政府要如何在保護孩子與公眾討論之間取得平衡是個問題。許多孩子透過社群媒體跟朋友保持聯繫，學習新的事物，年齡限制恐怕會讓他們沒辦法跟其他人有一樣的條件參與社會事務與社交。

挪威「世道報」（VG）報導，目前雖然有13歲的禁令，但挪威有53%的9歲兒童、58%的10歲兒童與72%的11歲兒童都在使用社群媒體。

社群媒體 歐盟

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