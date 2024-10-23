土耳其航太工業公司遭恐襲 4死14傷

土耳其航空航天工業公司總部發生恐怖攻擊後，公司外冒出濃煙。美聯社

12:22PM 更新

根據CNN報導，土耳其內政部 長耶里卡亞 (Ali Yerlikaya) 表示，位於安卡拉郊區的土耳其航空航天工業公司 (TUSAS) 總部遭受恐怖襲擊，造成至少4人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。他並補充說，2名攻擊者是1男1女都被殺了。

路透報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）稍早在社群媒體X表示：「位於安卡拉省卡赫拉曼卡贊區（Kahramankazan）的土耳其航太 工業所屬設施遭遇恐攻，有人殉難和受傷。」他隨後表示共14人受傷，2名歹徒斃命。

卡赫拉曼卡贊地區首長告訴美聯社，攻擊事件已平息，但他無法提供更多細節。

土耳其政府稍早表示，位於首都安卡拉附近的土耳其航太工業公司總部遭遇致命攻擊。電視台畫面顯示，數名武裝歹徒進入建築物內，也有報導稱現場傳出槍聲和爆炸巨響。

目前還不清楚作案者身分。庫德族激進分子、「伊斯蘭國」（IS）及左翼極端分子都曾在土耳其發動攻擊。

若干媒體報導稱發生自殺攻擊案，而且建築物內有人質。官員並未證實此事。

目擊者告訴路透，建築物內的員工被當局帶去避難，沒人獲准離開。他們還說，可能有幾個不同出口發生爆炸，而當時員工正要下班。

攻擊發生後警方與消防人員趕赴大樓外部。（美聯社）

10:49AM／土耳其航太工業公司傳恐襲 多人死傷

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）證實，該國首都安卡拉的土耳其航太工業公司（TUSAS）23日發生攻擊事件，造成多人死亡與受傷。

NTV電視台報導，事發當時保全剛好進行換班，此時一群人乘坐計程車抵達大樓入口處，1名攻擊者引爆炸彈，其他人則闖入大樓內部，現場槍聲大作，大樓內部人員恐遭挾持為人質，另有人看到直升機在大樓上方盤旋。目前警方、救護車及消防人員已趕赴現場。

美聯社指出，目前仍不清楚攻擊事件由誰指使。過去庫德族武裝分子、伊斯蘭國組織及左翼極端分子都曾在土耳其發動攻擊事件。