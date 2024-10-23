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俄媒：「習普會」觸及中俄兩國結算設施問題

記者羅印冲／即時報導
當地時間10月22日晚，中國國家主席習近平（左）在喀山市政廳出席俄羅斯總統普亭為金磚國家領導人舉行的歡迎宴會。 新華社
當地時間10月22日晚，中國國家主席習近平（左）在喀山市政廳出席俄羅斯總統普亭為金磚國家領導人舉行的歡迎宴會。 新華社

俄羅斯喀山出席金磚國家領導人峰會的中國國家主席習近平，當地時間22日下午會見俄羅斯總統普亭，根據俄羅斯衛星通訊社23日報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普亭和習近平在會談期間，討論了俄中兩國結算基礎設施的問題。

據報導，烏沙科夫指出，普亭在金磚國家峰會期間舉行了多次雙邊會晤，包括與中國國家主席習近平的會晤。隨後在非正式晚宴期間，普亭繼續以面對面的形式與同行交流。

至於「習普會」，烏沙科夫表示，雙方討論了所有問題，包括金融合作方面的問題。「我想說，普亭與中國國家主席進行了非常密切的交談。」

針對這次中俄元首「習普會」，新華社報導，習近平在會見時指出，中俄關係探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國相處之道，不斷深化拓展全面戰略協作和各領域合作。當前，世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但中俄世代友好的深厚情誼不會變，儘管面臨複雜嚴峻的外部形勢，兩國貿易等各領域合作積極推進，大型合作項目穩定運營。

習近平並稱，雙方要繼續推動共建「一帶一路」倡議和歐亞經濟聯盟深入對接，為促進各自經濟高質量發展提供動力支撐。

據報導，普亭則說，俄中已發展成為新時代全面戰略協作夥伴，兩國關係保持高水平發展，樹立了新型大國關係的典範。俄方希望與中方進一步深化合作，助力兩國發展振興。俄方願與中方繼續保持密切高層交往以及在國際事務中的戰略溝通協作。

報導還稱，雙方還就共同關心的重大地區問題深入交換了意見。

普亭 習近平 俄羅斯

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