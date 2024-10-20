古巴大停電當局拚復電3度受挫 數百萬人仍陷黑暗

古巴民眾因電力仍未恢復上街抗議，圖為古巴軍警站在充當路障的汽車旁。(路透)

古巴 當局昨天午夜前表示，當晚嘗試第3次恢復供電的努力遭遇挫敗。這導致數以百萬計民眾仍無電可用，並使民眾再度質疑政府力拚復電的可行性。

路透報導，古巴最大電廠18日因故障停機後，該國國家電網大約在同日中午首度停擺。之後，古巴國營媒體報導，國家電網於昨天早晨再度停擺。

古巴當局昨天傍晚表示復電方面已有一些進展，但到了晚間國家電網第3度停擺。

哈瓦那電力公司（Havana Electric）昨夜在社群媒體 Telegram發文說：「今晚10時25分，國家電能系統再次完全解聯。」

不過，這則貼文稍後就從該公司官方帳號的動態消息中移除。目前尚不清楚移除發文的原因，但截至今天早晨為止，古巴仍有多達數以百萬計民眾無電可用。

在哈瓦那電力公司發文不久後，古巴能源部 表示正在努力復電，並稱包括首都哈瓦那（Havana）在內的「西部子系統再度解聯」。

古巴能源部在X發文說，「重建電力系統的過程依然複雜」。

古巴國家電網第3度停擺，顯示當局快速恢復供電的努力遭受重大挫敗，當地居民已飽受食物、藥物及燃料嚴重不足所苦。