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利比亞男子圖謀攻擊以色列駐德使館被捕 曾尋求政治庇護

中央社20日柏林專電
德國聯邦警察將落網的28歲利比亞男子歐瑪帶下直升機，到聯邦最高法院受審。(歐新社)
德國聯邦警察將落網的28歲利比亞男子歐瑪帶下直升機，到聯邦最高法院受審。(歐新社)

德國聯邦警察GSG9反恐特種部隊19日在柏林近郊逮捕一名28歲利比亞男子。德國內政部長費瑟表示：「對伊斯蘭主義、反猶太主義和敵對以色列等種種暴力構成的高度威脅，我們正採取高度警惕和關注。」

德國聯邦檢察官辦公室20日發布聲明指出，德國聯邦警察19日晚間在布蘭登堡邦（Brandenburg）展開逮捕行動，在柏林北方小鎮貝爾瑙（Bernau）逮捕利比亞男子歐瑪．A（Omar A.）。

歐瑪．A目前遭拘留。德國檢方指出，這名男子是激進組織伊斯蘭國的支持者，至少從今年10月開始，他就開始計劃攻擊以色列駐柏林大使館；據稱，歐瑪．A在計畫過程中，曾與一名伊斯蘭國成員交換訊息。

費瑟（Nancy Faeser）20日表示，保護猶太人和以色列機構對德國來說至關重要，並有重大意義。

德國公共廣播聯盟（ARD）報導，歐瑪．A在2022年底抵達德國尋求政治庇護，但申請提案在2023年9月遭拒絕。這名嫌犯原本計畫在犯案後前往北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen），並從那裡出境。

德國聯邦法院將於21日對此案開庭審訊。

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