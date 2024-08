恐攻危機後登台 泰勒絲英國倫敦開唱

美國流行天后泰勒絲15日重返倫敦舞台,這是倫敦站5場演唱會的首場,英國警方採取最高級別維安。(路透)

美國流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)在一周前因為奧地利當局發現一起自殺攻擊陰謀而取消維也納三場演唱會後,她15日首次回歸舞台,在倫敦五場門票售罄的演唱會展開首場演出。而英國警方也拿出「最高級別維安」。

泰勒絲繼6月在倫敦溫布利球場(Wembley Stadium)的3晚演出後重返舊地,倫敦是她破紀錄的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)歐洲場次最終站。

中央社引述法新社報導,兩個多星期前,英格蘭西北部發生一名男子持刀闖入兒童舞蹈班的攻擊事件,導致三名女童喪生,當時現場正舉辦以泰勒絲為主題的活動。

現年34歲的泰勒絲15日在溫布利球場登台演唱她的熱門歌曲22時,身穿印有「此刻發生了很多事」(a lot going on at the moment)字樣的T恤,被解讀是指奧地利和英國發生的事件。

奧地利逮捕三名疑似激進組織「伊斯蘭國」(ISIS)支持者,他們打算利用爆裂物和刀具對泰勒絲演唱會發動攻擊。

倫敦警方表示,「沒有跡象顯示」維也納的事件與泰勒絲的倫敦演唱會有任何關係,但他們持續「與場館維安團隊和其他合作夥伴密切合作,確保適當的安全和治安計畫就緒」。

據媒體報導,英國警方拿出最高級別維安,主辦單位也加碼許多安檢項目。倫敦除了重兵集結,也與主辦單位聯手加碼安檢項目。球場外不得停留、更禁止通宵露營,粉絲只能攜帶一個小包入場,還要通過金屬探測器。

報導說,警方清場,主辦單位把關,泰勒絲倫敦五場演唱會「堅壁清野」、「防賊防盜」等級,可能勝過任何一場普通聚會,但單場近9萬粉絲是否就絕對安全、泰勒絲時代巡迴演唱會歐洲場能否順利落幕,誰也不敢掛保證。

據報導,23歲學生麥克阿瑟(Brodie MacArthur)說:「在維也納事件後,很高興聽到他們加強了維安措施。大家內心深處還是會擔心,但這裡有很多人確保一切平安。」