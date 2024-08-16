我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

名校敲門磚？AMC數學競賽爆洩題 學生、家長憤怒

買房補助2.5萬 生孩子抵稅6000…賀錦麗端經濟政策

炸北溪管線澤倫斯基也知情 喊停卻遭抗命？

中央社法蘭克福15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

華爾街日報」報導，2022年北溪天然氣管線炸毀事件是由烏克蘭高階官員批准，而且總統澤倫斯基一開始也支持。

法新社報導，誰是北溪天然氣管線（Nord Stream）爆炸事件幕後黑手的傳言滿天飛，烏克蘭和俄羅斯都否認涉案。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這項炸毀輸送俄羅斯天然氣到歐洲管線的計畫由時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）監督。

在俄羅斯展開侵略行動僅僅數月之後的2022年5月，烏克蘭軍事官員與商界人士在聚會中有了炸毀管線的想法。

報導指出，6個人直接參與這項破壞行動，所需的約30萬美元（約新台幣960萬元）經費有人私下贊助。他們租用一部遊艇，行駛到目標區域後潛入水中，對管線安置爆裂物。

報導引述烏克蘭官員說法指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一開始也同意這項計畫。但美國中央情報局（CIA）得知後要求他停止執行，澤倫斯基於是下令停止行動。

華爾街日報引述烏克蘭官員報導，儘管如此，扎盧茲尼仍繼續推進這項計畫。他在今年稍早的人事變動中遭到撤換。

根據報導，扎盧茲尼當時回覆說，破壞團隊一旦派出就無法取消。知道內情的高階官員指出：「他（澤倫斯基）接獲呈報說，就跟魚雷一樣，一旦向敵人發射就無法收回，只會一直向前，直到爆炸。」

華爾街日報聯繫現任駐英國大使的扎盧茲尼，他表示，對這項行動一無所悉，並且強調如果有人說他對此知情，那都是「純粹的挑釁」。

烏克蘭 華爾街 澤倫斯基

上一則

網紅挑戰不睡覺直播撐到11天 粉絲嚇壞報警

下一則

西洋棋比賽輸了 她竟在棋盤塗水銀毒害對手

延伸閱讀

烏總統顧問揭曉攻俄真正目的：說服俄進行公平談判

烏總統顧問揭曉攻俄真正目的：說服俄進行公平談判
紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點

紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點
烏軍控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

烏軍控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處
澤倫斯基首度證實 烏軍控制俄國庫斯克州首府近郊城鎮

澤倫斯基首度證實 烏軍控制俄國庫斯克州首府近郊城鎮

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
烏克蘭軍人走在向日葵之間，前往頓內次克州波克羅夫斯克城外的陣地，攝於13日。(路透)

烏東戰況在入侵庫斯克期間變糟 守軍：彈藥少 俄軍正推進

2024-08-15 10:45

超人氣

更多 >
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺