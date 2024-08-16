日本百貨公司貼簡體字公告 挨批「歧視中國人」

日本東京新宿伊勢丹百貨地下一樓的樓梯間先前張貼簡體字公告，被批歧視。 （路透）

日本 東京新宿伊勢丹百貨地下一樓的樓梯間先前張貼簡體字公告，寫著「注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食」，由於沒有其他國家的文字，被中國人怒批歧視 。百貨公司方面說，只用中文標示違反社內規定，目前已經撤除。

日本富士新聞網（FNN）報導，這張伊勢丹新宿店內的簡體字公告，提醒顧客注意禮貌，不要出現造成他人困擾的行為，但除了簡體中文之外，沒有日文、英文等其他語言。

公告的照片被上傳至社群媒體後，引發批評和轉發。中國網友稱這是在「歧視中國人！」、「日本人不尊重文化」等。

有中國觀光 客對此感到不愉快，表示「要是也用其他語言公告就好了，這麼寫會讓人覺得中國人的禮儀很差」。還有人認為，「即使在中國，這樣的事情（坐在樓梯上吃東西）也很少見，這明顯是對中國人歧視」。

日本人則是認為，「我覺得公告應該用英文、中文、日文來寫，真的只有中國人會坐在樓梯上嗎？其他國家的人不會這麼做嗎？」，也有人認為「（中國人的禮儀）差的人比較多，這麼做也是情有可原」。

有日本網友說，「說日本人不尊重文化，難道中國有坐在樓梯上吃飯的文化嗎？如果這麼做的只是少數人，同一國家的人應該去提醒他們注意，就是因為沒有這麼做，所以才有這個公告吧。既然來到日本，就應該遵守日本的常識」。

也有人說，「如果百貨公司有內部規定的話，公告還是遵守規定比較好。不過在此之前，為什麼只用中文寫這則告示，中國人在指責被歧視之前，應先好好想想」。

三越伊勢丹控股公司相關人士受訪表示，公告只用中文標記違反了社內規定，公司在瞭解情況後已立即將其撤除。