北溪二號爆炸案再掀波 烏克蘭否認涉入、俄大使控美甩鍋

在這張瑞典海岸警衛隊提供的照片中，可以看北溪2號管線洩漏的氣泡，攝於2022年9月28日。資料照片。美聯社 / 瑞典海岸警衛隊

德國媒體14日報導，偵辦2022年北溪二號天然氣管線爆炸事件的德國檢方首度就本案發出逮捕令，華爾街日報隨後獨家披露烏克蘭 軍政最高層涉入此事。烏克蘭15日否認該國參與其中的說法，斥為「一派胡言」。

根據此前消息，3家德媒發出聯合報導，稱檢察官6月取得針對44歲烏克蘭男子朱拉夫洛夫（Volodymyr Zhuravlov）的逮捕令；此人是一名潛水教練，據信直到最近一直定居波蘭，但因他已經前往烏克蘭，收到德方逮捕令的波蘭檢方無法將他拘留。

法新社指出，華爾街日報當晚刊登獨家新聞，指時任烏克蘭總統澤倫斯基一開始同意，後因掌握消息的美國中央情報局（CIA）介入而喊卡，但時任烏軍總司令扎盧茲尼仍繼續推動此事。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴法新社，「烏克蘭涉入北溪爆炸事件是一派胡言，這類行動對烏克蘭沒有實際意義」，又指「很明顯，北溪管線的爆炸沒有阻止戰爭、威懾俄羅斯 侵略跟影響前線的局勢」。

波多利雅科還表示，「除此之外，這樣一種行動大為增強俄羅斯的宣傳能力」，並認為俄方有實施爆炸的「直接動機」。

同時，在發給路透的書面評論中，波多利雅科則表示，「這樣的行動只能在擁有大量技術與財政資源的情況下進行…而誰在爆炸的時候擁有這一切？只有俄羅斯」。他表示，「烏克蘭跟北溪爆炸事件無關」，也沒有因此得到任何戰略或戰術優勢。

俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）指控美方，試圖將破壞北溪1號和2號管線的責任轉到烏克蘭的「傀儡」頭上。

安托諾夫16日在社群媒體「紙飛機」發文表示，華府 不願處理這個問題具有「指示性」，相當於「恐怖主義的潛在合法化，即使涉及到自己盟友的領土」。他又寫到，「實際上，美國正為今後類似的犯罪開一張『空白支票』」。

安托諾夫聲稱，透過保持沉默，拜登政府「正試圖採取外部觀察員的有利位置。他們希望每個人都忘記美國領導人關於摧毀此天然氣管道重要性的不方便聲明」；RT指出，拜登2022年2月公開警告，如果俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，「將不再有北溪2號，我們會結束它」。

安托諾夫強調，華府官員「正試圖將所有的責任轉到他們的烏克蘭傀儡頭上。儘管他們完全了解，沒有華府發出的『批准』，基輔不會採取任何措施」。俄羅斯方面將繼續設法查明與追究北溪爆炸事件的「真正元凶」，確保今後不會重演這種攻擊。