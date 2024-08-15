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二戰結束79年 日皇連10年深刻反省

編譯中心／綜合15日電
15日是日本在第二次世界大戰投降79周年，日皇德仁（左）於日本官方舉辦的追悼儀式上重申「深刻反省」等說法。（美聯社）
15日是日本在第二次世界大戰投降79周年，日皇德仁（左）於日本官方舉辦的追悼儀式上重申「深刻反省」等說法。（美聯社）

15日是日本二次世界大戰戰敗投降79周年，日皇德仁在日本官方舉辦的追悼儀式上重申對戰禍「深刻反省」等說法；第三度出席追悼儀式的首相岸田文雄也跟前兩次一樣，未提對亞洲各國的加害責任。另外，對岸田文雄向靖國神社獻祭祀費，南韓外交部表示，深切失望、遺憾。

日本政府在東京都日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁、皇后雅子、岸田文雄及戰歿者遺族約4000人參加，與會者在正午一同默禱。

德仁致詞表示，回顧過去深刻反省，懇切祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍，與國民共同衷心悼念亡於戰禍及在戰場離散的人們，祈願世界和平與日本更進一步發展。

包含平成時代在內，日皇已連續十年於全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。

岸田致詞沿襲去年及前任政府的說法指出，「我國今天的和平與繁榮，建立在戰歿者的寶貴生命與苦難歷史上，我們片刻都不能忘記此事」。

他談到超過300萬日本人在戰爭中喪生、沖繩的殘酷血戰、日本各地遭受轟炸以及廣島和長崎原爆，他說：「絕不重複戰爭的慘禍，我們將超越世代，繼承並貫徹這堅定的誓言。」

已宣布不參加9月自民黨總裁選舉的岸田是第三次參加追悼儀式。與前首相安倍晉三、菅義偉一樣，岸田致辭中未提到對亞洲各國的加害責任，也沒有對當年侵略亞洲各國造成的慘重傷亡道歉。

岸田稍早並以自民黨總裁身分向靖國神社獻上祭祀費。此外，有三名現任大臣和其他國會議員前往靖國神社參拜，包括防衛大臣木原稔、經濟再生大臣新藤義孝、經濟安全保障大臣高市早苗，前環境大臣小泉進次郎及前經濟安全保障大臣小林鷹之等人也前往參拜。自民黨9月底舉行總裁選舉，高市、小泉、小林等人被視為岸田接班人選。

對此，南韓外交部表示，韓方對日本政府領導層再次向美化侵略戰爭、供奉戰爭罪犯的靖國神社獻祭品或前往參拜深感失望和遺憾，敦促日本領導層正視歷史真誠反省。

日本首相岸田文雄15日在東京日本武道館舉辦的「全國戰歿者追悼式」中，向戰歿者靈位...
日本首相岸田文雄15日在東京日本武道館舉辦的「全國戰歿者追悼式」中，向戰歿者靈位鞠躬。（路透）

日本 靖國神社 岸田文雄

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