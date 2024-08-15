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越共總書記上任兩周急訪中 凸顯對外政策優先順序

中央社河內15日專電
越共總書記、越南國家主席蘇林。（路透）
越共總書記、越南國家主席蘇林。（路透）

越共總書記、越南國家主席蘇林18日至20日將訪問中國。蘇林3日才剛補選上越共總書記，兩周後便火速造訪中國，凸顯越南強調外交多邊化的同時，對越中關係的重視與優先。

越南外交部今天下午宣布，應中共總書記、中國國家主席習近平的邀請，蘇林（To Lam）和夫人將於18日至20日對中國進行國是訪問。

蘇林原任越南公安部長，前越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）3月21日涉貪下台後，蘇林於5月22日出掌國家主席。前越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）7月19日在任內辭世，蘇林8月3日旋即獲補選為越共總書記。

蘇林5月下旬當上國家主席後，7月11日至13日即前往寮國、柬埔寨進行國是訪問。而今蘇林在出掌越共總書記僅約兩周時間，將以越共總書記、越南國家主席雙重身分訪中國。

蘇林就任越共總書記當天，在被問到外交政策時表示，越南將堅定不移奉行獨立自主、多樣化、多邊化的對外政策。繼續推動與鄰國、大國、戰略夥伴、全面夥伴、傳統友人與重要夥伴的關係邁向深化、實質化，為越南的發展創造有利條件。

上述鄰國、大國、戰略夥伴、全面夥伴、傳統友人與重要夥伴的排放，凸顯越南儘管宣稱奉行多樣化、多邊化外交政策，但在推動關係時仍有一定順序。蘇林對寮國、柬埔寨及中國的訪問，均彰顯這樣的思考。

越南與中國於1950年1月建立外交關係，雖然兩國同為共產黨執政、意識形態相近，但在南海主權聲索過程屢有紛爭，也讓雙邊關係複雜敏感，兩國的高層政治交往，常常有許多令人玩味再三的細節。

習近平2023年12月12日至13日對越南進行國是訪問時，當他宣布將和越南攜手構建具戰略意義的「中越命運共同體」時，越南官方發布的越文稿卻以「未來共享共同體」對此模糊帶過。

然而越南對中國存在高度經濟依賴，以2023年來看，越中貿易額達1719億美元，中國是越南最大貿易夥伴。此外，中國2023年對越南的投資成長超過77%、達44.7億美元，中國在當年度是越南的第4大投資國。

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