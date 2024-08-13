紐西蘭不景氣13萬人出走 三分之一移居澳洲

紐西蘭統計局公布數據顯示，過去一年中有13萬1200人離開紐西蘭，其中約有三分之一的人前往澳洲。(聯社)

根據紐西蘭政府的統計數據顯示，紐西蘭人正以空前多的人數遷出國外，原因與失業率上升、基準利率 居高不下，以及經濟成長乏振無力有關；路透報導，紐西蘭統計局(Statistics New Zealand)13日公布的數據顯示，截至今年6月為止，過去一年中有13萬1200人離開紐西蘭，暫時寫下年度最多人數的紀錄，其中約有三分之一的人前往澳洲 。

央廣報導，即使淨遷移(即抵達紐西蘭的人數減去離開的人數)仍處於高水平，經濟學家也預期，受到經濟不景氣影響，想要移居紐西蘭的外國人數量將會減少。

根據資料顯示，離開紐西蘭的人中，有8萬0174人是紐西蘭公民，幾乎是COVID-19疫情 前離開人數的2倍。

目前居住在紐西蘭的艾倫(Merrily Allen)正計畫在明年初，偕同伴侶和14歲的女兒搬到澳洲塔斯馬尼亞省(Tasmania)首府荷巴特(Hobart)。

從事牙科行政工作的艾倫說：「那裡有很多機會。他們一直都在尋找我這個專業的人才。」他表示，「我有很多朋友都去了(澳洲)...純粹是為了更好的工作機會、更好的生活。澳洲似乎兩者兼備。」

在疫情爆發期間，受到當時政府處理疫情的鼓舞，旅居海外的紐西蘭人創下了返國人數的歷史新高。

但對部分紐西蘭人而言，他們對這個擁有530萬人口的國家已失去了熱情。經濟學家表示，紐西蘭人對生活成本、高利率和工作機會的減少感到沮喪，因此將目光投向澳洲、英國和其他地方。

紐西蘭央行將現金利率上調521個基本點後，導致經濟陷入困境，這是自1999年推出官方現金利率以來最激進的緊縮政策。紐西蘭今年首季的經濟年成長率為0.2%，第二季的失業率升至4.7%，通貨膨脹率則依然高居3.3%。

此外，澳洲持續在看護、警察和教職等技術短缺的領域招募人員並提供安置方案，吸引了不需簽證就能到當地工作的紐西蘭人。與此同時，紐西蘭政府則大幅縮減公共服務的規模，使得許多在職員工必須重新尋找工作。