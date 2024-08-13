葉門青年運動叛軍 強行關閉聯合國機構辦公室

葉門首都薩那的青年運動叛軍與支持者。(路透)

聯合國 官員和葉門政府官員13日表示，聯合國人權事務高級專員辦事處在葉門首都薩那的辦公室已被青年運動(Houthi)叛軍強行關閉。

聯合國和葉門政府官員說，青年運動武裝人員8日和9日對位於薩那的聯合國人權辦公室進行突襲，沒收了車輛、資金、文件、記載重要信息的電腦硬碟等諸多資產。

一名不願透露姓名的聯合國官員說，青年運動武裝人員持槍進入辦公室，在進行全面搜查和沒收財產後，驅逐了員工並關閉辦公室。

葉門政府一名高級官員表示，這一最新事態是青年運動在薩那一系列針對聯合國和國際組織員工的行動之後發生的。他說，青年運動叛軍今年6月在薩那逮捕了多名為聯合國人權辦公室、聯合國人道主義事務協調廳等機構工作的葉門公民，這些人仍然被關押。

葉門政府人權和法律事務部長艾哈邁德·阿爾曼7月說，青年運動叛軍自6月初以來在薩那逮捕了來自聯合國、國際組織和民間組織的50多名工作人員和救援人員。對此，青年運動發表聲明回應說，被捕的當地人道主義工作者與包括美國在內的外國情報機構合作。

聯合國葉門問題特使格倫德貝里7月呼籲立即無條件釋放被青年運動叛軍關押的聯合國工作人員和救援人員。

2014年，青年運動奪取薩那，葉門政府被迫遷至南部城市亞丁。青年運動目前控制著該國北部大部分領土及紅海主要港口城市荷台達。