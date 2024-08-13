我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬰兒潮世代最易上當的金錢騙局 專家指出這4種

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

英國2名12歲男孩承認參與暴動 迄今最年輕認罪者

香港中通社8月13日電
英國副首相芮納(Angela Rayner)在視察因年輕女孩被刺傷事件所引發騷亂的善後工作。(美聯社)
英國副首相芮納(Angela Rayner)在視察因年輕女孩被刺傷事件所引發騷亂的善後工作。(美聯社)

英國2名12歲男孩承認參與上周在英格蘭北部受極右派煽動的暴動，報導指他們是暴動發生至今最年輕的兩名認罪者。

法新社報導，其中1名12歲男孩於英格蘭西北部城市曼徹斯特法庭承認兩項涉及暴力騷亂的指控。他被控與一群人聚集在曼徹斯特一家收容尋求庇護者的旅館外，向警車投擲物品。

地方法官赫斯特表示，相較於其他「進出法院」的成人或未成年人被告，資料顯示這名男孩更積極參與暴動。

除上述控罪外，這名男孩還被控參與另外兩場不同的暴動，因此他將在9月2日判刑前就已被關押候審。

另一名12歲男孩於利物浦少年法庭坦承參與暴動。影片拍攝到這名男孩向警方投擲物品，他因此被起訴。不過他在9月17日判刑前，獲准保釋。

此外，當天還有1名16歲女孩與1名17歲男孩於英格蘭西南部的普利茅斯裁判法院承認參與暴動。

7月29日，英格蘭西北小鎮紹斯波特一個舞蹈班發生持刀襲擊案，襲擊造成3名女童死亡，多人受傷。其後網上誤傳17歲疑兇盧達庫巴納是激進穆斯林移民，引起極右翼分子不滿，掀起全國連日反移民暴力騷亂，超過500人被起訴。

移民 庇護

上一則

中東情勢緊張 伊朗媒體：軍方正在北部演習

下一則

葉門青年運動叛軍 強行關閉聯合國機構辦公室

延伸閱讀

認罪被拒 911恐襲被告審判遙遙無期

認罪被拒 911恐襲被告審判遙遙無期
奧運5度奪牌 30歲英國跳水王子戴利宣布退休

奧運5度奪牌 30歲英國跳水王子戴利宣布退休
倫敦鬧區2女被砍 包括11歲女孩 警逮捕1男

倫敦鬧區2女被砍 包括11歲女孩 警逮捕1男
國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐

國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐

熱門新聞

墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了