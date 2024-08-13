英國2名12歲男孩承認參與暴動 迄今最年輕認罪者

英國副首相芮納(Angela Rayner)在視察因年輕女孩被刺傷事件所引發騷亂的善後工作。(美聯社)

英國2名12歲男孩承認參與上周在英格蘭北部受極右派煽動的暴動，報導指他們是暴動發生至今最年輕的兩名認罪者。

法新社報導，其中1名12歲男孩於英格蘭西北部城市曼徹斯特法庭承認兩項涉及暴力騷亂的指控。他被控與一群人聚集在曼徹斯特一家收容尋求庇護 者的旅館外，向警車投擲物品。

地方法官赫斯特表示，相較於其他「進出法院」的成人或未成年人被告，資料顯示這名男孩更積極參與暴動。

除上述控罪外，這名男孩還被控參與另外兩場不同的暴動，因此他將在9月2日判刑前就已被關押候審。

另一名12歲男孩於利物浦少年法庭坦承參與暴動。影片拍攝到這名男孩向警方投擲物品，他因此被起訴。不過他在9月17日判刑前，獲准保釋。

此外，當天還有1名16歲女孩與1名17歲男孩於英格蘭西南部的普利茅斯裁判法院承認參與暴動。

7月29日，英格蘭西北小鎮紹斯波特一個舞蹈班發生持刀襲擊案，襲擊造成3名女童死亡，多人受傷。其後網上誤傳17歲疑兇盧達庫巴納是激進穆斯林移民 ，引起極右翼分子不滿，掀起全國連日反移民暴力騷亂，超過500人被起訴。