救人無數卻救不了自己…巴西墜機 8癌症醫師喪命

巴西VoePass航空公司一架載有62人的ATR 72雙引擎螺旋槳客機9日墜毀。(歐新社)

巴西 VoePass航空公司一架載有58名乘客和4名機組人員的ATR 72雙引擎螺旋槳客機日前墜毀在東南部聖保羅州的維涅杜市（Vinhedo），無人生還。機上乘客包括前往聖保羅參加腫瘤 科會議的6位頂尖的腫瘤科醫師和2位實習醫生，一生救人無數卻救不了自己，令人唏噓。

地區醫療委員會成員Eduardo Baptistella告訴「每日郵報」：「這些醫生原本要前往聖保羅（Sao Paulo）參加一場腫瘤科會議，他們畢生致力於拯救他人的生命。」

罹難醫師包括放射科醫師費雷拉（Leonel Ferreira）、兒童癌症 專家史黛拉（Sarah Stella）和小崎詩織（Silvia Osaki）、28和29歲的實習腫瘤科醫師里索（Arianne Risso）和貝林（Mariana Belim）等8人，均來自卡斯卡韋爾地區（Cascavel）。

醫療委員會指出，原本預定搭乘這班航班的醫師有15人，不過其中7人改搭了較早的航班。

目擊者拍攝的影片顯示，飛機在1萬6000呎突然失速，隨後開始旋轉墜落，最後在下午1時30分左右撞地起火，整個墜機過程僅50秒鐘，航空專家表示，這架飛機的機翼可能突然結冰。航班黑匣子已找到，狀況良好，詳細事故原因正調查中。