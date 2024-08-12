我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西南航空終結選座傳統方式 旅客會面對哪些變化

「她的時刻」賀錦麗登時代雜誌封面

救人無數卻救不了自己…巴西墜機 8癌症醫師喪命

世界新聞網╱即時報導
巴西VoePass航空公司一架載有62人的ATR 72雙引擎螺旋槳客機9日墜毀。(歐新社)
巴西VoePass航空公司一架載有62人的ATR 72雙引擎螺旋槳客機9日墜毀。(歐新社)

巴西VoePass航空公司一架載有58名乘客和4名機組人員的ATR 72雙引擎螺旋槳客機日前墜毀在東南部聖保羅州的維涅杜市（Vinhedo），無人生還。機上乘客包括前往聖保羅參加腫瘤科會議的6位頂尖的腫瘤科醫師和2位實習醫生，一生救人無數卻救不了自己，令人唏噓。

地區醫療委員會成員Eduardo Baptistella告訴「每日郵報」：「這些醫生原本要前往聖保羅（Sao Paulo）參加一場腫瘤科會議，他們畢生致力於拯救他人的生命。」

罹難醫師包括放射科醫師費雷拉（Leonel Ferreira）、兒童癌症專家史黛拉（Sarah Stella）和小崎詩織（Silvia Osaki）、28和29歲的實習腫瘤科醫師里索（Arianne Risso）和貝林（Mariana Belim）等8人，均來自卡斯卡韋爾地區（Cascavel）。

醫療委員會指出，原本預定搭乘這班航班的醫師有15人，不過其中7人改搭了較早的航班。

目擊者拍攝的影片顯示，飛機在1萬6000呎突然失速，隨後開始旋轉墜落，最後在下午1時30分左右撞地起火，整個墜機過程僅50秒鐘，航空專家表示，這架飛機的機翼可能突然結冰。航班黑匣子已找到，狀況良好，詳細事故原因正調查中。

腫瘤 癌症 巴西

上一則

印尼頭一遭在新首都開內閣會議 總統重申遷都好處

延伸閱讀

巴西失事客機62具遺體全數尋獲 黑盒子送交分析

巴西失事客機62具遺體全數尋獲 黑盒子送交分析
巴西墜機61死 目擊者：飛機像紙片落下 曾試圖扭轉方向

巴西墜機61死 目擊者：飛機像紙片落下 曾試圖扭轉方向
巴奧／女子沙灘排球 巴西2比1擊敗加拿大奪金

巴奧／女子沙灘排球 巴西2比1擊敗加拿大奪金
世界蜂膠看巴西 萬蜂牌巴西極品蜂膠暢銷全球

世界蜂膠看巴西 萬蜂牌巴西極品蜂膠暢銷全球

熱門新聞

墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
瑞士上戈姆斯隆冰河的冰洞入口處可見到一面瑞士國旗，攝於2023年9月。(路透)

15年後舊地重遊 英夫婦同一地點拍照驚現冰河融化程度

2024-08-06 08:57
日本九州外海8日發生規模7.1地震，宮崎縣一處建物受損。美聯社

日本宮崎7.1強震至少9傷 核電廠未傳出異常

2024-08-08 13:24

超人氣

更多 >
現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人
巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴

巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴
最容易紅杏出牆的「4大星座」：雙子愛找刺激、射手要空間

最容易紅杏出牆的「4大星座」：雙子愛找刺激、射手要空間
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
大谷翔平揭露與妻子相識過程 2周內偶遇3次

大谷翔平揭露與妻子相識過程 2周內偶遇3次