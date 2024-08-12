印尼頭一遭在新首都開內閣會議 總統重申遷都好處

印尼總統佐科威（Joko Widodo）。（J路透）

印尼 總統佐科威今天首度在新首都努山塔拉召開內閣會議，重申遷都將有助平衡區域發展，可推動東加 里曼丹的經濟。候任總統普拉伯沃則表示會繼續建設新首都，但不應過急，他認為未來5至6年後新都將完成建設。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，總統佐科威（Joko Widodo）在內閣會議上表示，能從無到有建立一座城市的國家並不多，印尼正將首都從擁擠的雅加達遷至努山塔拉。他希望，遷都能改變經濟活動集中在爪哇島的狀況。

佐科威對多名部長說道：「我確信（努山塔拉）能推動東加里曼丹的經濟成長，特別是巴里帕潘市（Balikpapan）和北佩納揚巴塞爾縣（Penajam Paser Utara）地區。」

佐科威指出，遷都是為了讓各區域公平發展，爪哇島佔印尼國內生產毛額（GDP）的58%，「這就是為何希望爪哇島以外的地區也能有經濟活動」。

他補充說：「多達56%的人口住在爪哇島，這是我們遷都時所考慮的因素。」

印尼總統府今天發布新聞稿表示，佐科威今天首次在新首都努山塔拉的嘉魯達宮（Garuda Palace）舉行內閣會議，並與總統當選人、國防部 長普拉伯沃（Prabowo Subianto）視察努山塔拉的開發進度。

新聞稿寫道，兩人考察仍在建設中的各項基礎設施，其中包括國家宮殿和各部會建築。佐科威對建設進度給予正面評價，並表示計畫正按預期進行中。

他說：「空氣涼爽、乾淨，就像我們夢中的那樣，一個（擁有）乾淨能源、電動車、環境良好、空氣新鮮的綠色城市，一切都很好。」

普拉伯沃也提出相同看法，他提及，努山塔拉有著正面且積極的氛圍，並對建設工作能順利進行感到樂觀。

即將在10月接任總統職位的普拉伯沃也表示，他的政府將繼續致力於新首都的建設，他坦承需花費時間，但相信努山塔拉能如期完成。

他說：「我們不應著急，但我樂觀認為，它（努山塔拉）將在4到5年內完成。我相信到時候它會運作得很好。我不是專家，但我看到它的潛力，我相信未來5到6年內會變得很好。」