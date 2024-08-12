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對抗平壤飛彈與網路威脅 美韓年度聯合演習將登場

中央社首爾12日綜合外電報導
駐韓美軍發言人唐納(右)與韓國合同參謀本部發言人李成俊召開記者會。(美聯社)
駐韓美軍發言人唐納(右)與韓國合同參謀本部發言人李成俊召開記者會。(美聯社)

韓國與美國當局今天宣布，將於19日展開年度「乙支自由護盾」聯合軍演，以提升應對北韓武器和網路威脅的能力。

路透報導，今年的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演訂於8月19日至29日登場。目前北韓仍持續發展其核武和飛彈計畫，還試圖發射偵察衛星。

美韓軍方透過共同聲明表示，軍演將反映各個領域面臨的「實際威脅」，包括北韓的飛彈威脅、全球衛星定位系統（GPS）干擾、網攻行動以及從近期事件中吸取的其他教訓。

韓國合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung-jun，音譯）表示，韓美聯盟「將進一步強化其威懾和防禦大規模毀滅性武器的能力和態勢」。

李成俊指出，軍方也將支持韓國政府領導、與韓美軍演同時登場的乙支民防演習，以模擬北韓發動核武攻擊的情況。

他說，將比照去年聯合軍演的規模，派遣約1萬9000名士兵參加48輪聯合野戰訓練，包括野外機動演習、實彈射擊和兩棲演習。

駐韓美軍發言人唐納（Ryan Donald）說，美韓聯合軍演是印太區域規模最大的演習之一，聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）成員國也將參演。

平壤則屢次譴責韓美透過軍演加劇緊張局勢，還稱此舉為「核戰預演」。

北韓 平壤 聯合國

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