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X被控私自將用戶個資用於訓練AI 在8歐國遭到申訴

中央社維也納12日綜合外電報導
社群媒體平台X執行長馬斯克。（美聯社）
社群媒體平台X執行長馬斯克。（美聯社）

隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」今天在8個歐洲國家針對社群媒體平台X提出申訴，指這家美國公司在未經使用者同意下，將個人資料「非法」灌注其人工智慧（AI）科技。

法新社報導，科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的X，本月稍早才遭到愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）對其將收集資料用於訓練自家AI工具的行徑採取法律行動。

總部位於奧地利維也納、別名「不關你事」（noyb）的「歐洲數位權利中心」（The European Center for Digital Rights）指出，X近期開始將6000多萬名歐洲使用者的資料「不可逆灌注」其聊天機器人Grok，卻從未知會這些用戶或徵求同意。

歐洲數位權利中心抨擊X「從未主動告知」使用者他們的資料正被用於訓練AI，因為許多人似乎是「透過一則7月26日的爆紅貼文，才得知這個新的預設選項」。

代替歐洲聯盟（EU）採取行動的愛爾蘭資料保護委員會上週表示，X已同意中止其飽受批評的將使用者個資用於AI科技相關處理方式。

儘管如此，歐洲數位權利中心創辦人施倫斯（Max Schrems）在聲明中指出，愛爾蘭資料保護委員會未能就X實際處理個資方式「的合法性提出質疑」，看來只是「圍繞問題邊緣、而非針對問題核心」採取行動。

歐洲數位權利中心並示警，X的AI工具已經取得的歐盟使用者資料該怎麼辦，目前也還不清楚。

歐洲數位權利中心在奧地利、比利時、法國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭和西班牙等8國提出申訴，要求進行「全面調查」，並對X啟動「緊急程序」，好讓這些國家的個資保護當局採取行動。

施倫斯表示：「我們想要確保推特（Twitter，X原名）完全遵受歐盟法律，也就是至少要詢問使用者同意與否。」

他指的法律是歐盟劃時代的「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation，GDPR），訂定目的是讓大眾對於企業如何運用他們的個資更容易控制。

AI 歐盟 義大利

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