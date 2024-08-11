我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／閉幕式在即…可疑男攀爬艾菲爾鐵塔 現場緊急疏散

巴奧女排／美國衛冕失敗 不敵義大利 銀牌作收

菲律賓總統：中國空軍在南海行動非法且魯莽

中央社馬尼拉11日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。(美聯社資料照)
菲律賓總統小馬可仕。(美聯社資料照)

菲律賓總統小馬可仕今天譴責中國空軍於南海水域採取的行動「不正當、非法且魯莽」，菲國軍方昨天稱2架中國軍機8日在南海黃岩島上空，向1架菲國軍機的飛行路徑投擲照明彈。

馬尼拉與北京當局昨天互相指控對方干擾兩國軍隊在黃岩島（Scarborough Shoal）周邊的行動，這是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲律賓首次對中國軍機的危險行徑提出抗議，而非中國海軍或海警的船艦。

菲律賓軍方昨天譴責中國空軍對菲國軍機採取「危險且挑釁的行動」，稱2架中國軍機8日於南海黃岩島上空，向1架正在例行巡邏的菲國軍機飛行路徑投擲數枚照明彈。

對此，中國人民解放軍南部戰區反駁說，菲律賓干擾中國的演訓活動，並指控菲國「非法闖入」中國南海黃岩島空域。

菲中兩國皆為南海主權聲索國，小馬可仕今天呼籲中國在海域及空域採取負責任的行為。

小馬可仕透過菲律賓總統通訊辦公室（Presidential Communications Office）於社群媒體X平台發布聲明指出：「我們才剛開始要平息海域風波，就已經擔心我國領空可能會出現不穩定的情況。」

路透報導，中國駐馬尼拉大使館今天沒有立即回覆置評請求。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（International Development and Security Cooperation）主任卡貝薩（Chester Cabalza）表示，中方的行動是「武力展示」，以應對菲國參與促進航行和飛越自由的多國演習。

社群媒體 大使館 解放軍

上一則

跨境攻擊俄羅斯但無意吞併領土 烏克蘭官員透露真正目標

延伸閱讀

菲軍機闖黃岩島 解放軍警告驅離 南海緊張升高

菲軍機闖黃岩島 解放軍警告驅離 南海緊張升高
洛杉磯空軍大鵬聯誼會 慶「8.14勝利日」

洛杉磯空軍大鵬聯誼會 慶「8.14勝利日」
賀錦麗對台灣、中國態度為何 過去重點發言一次看

賀錦麗對台灣、中國態度為何 過去重點發言一次看
洛杉磯空軍大鵬聯誼會慶「8.14勝利日」

洛杉磯空軍大鵬聯誼會慶「8.14勝利日」

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
哈尼雅之死凸顯伊朗國安漏洞，德黑蘭拘捕20多名涉案人士。圖為真主黨支持者2日在葉門抗議哈尼雅遇刺。（歐新社）

哈尼雅之死爆內鬼 伊朗拘捕軍情界高官、飯店員工等20多人

2024-08-03 20:39

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了
累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了
周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房