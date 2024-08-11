伊朗議員保證殺得以色列措手不及 爆料報復行動將維持3至4天

伊朗議會國家安全委員會成員阿德斯塔尼強調，德黑蘭一定對以色列採取報復，且行動將持續3-4日。圖為伊朗2022年發射飛彈畫面，示意圖。(路透)

耶路撒冷郵報報導，伊朗 議會國家安全委員會成員阿德斯塔尼（Ahmad Bakhshayesh Ardestani）強調，德黑蘭對以色列 的攻擊行動將持續3日至4日，並且會殺得以色列措手不及。

總部設在英國的電視新聞頻道伊朗國際（Iran International）引述「伊朗觀察」（Iran Watch）訪問指出，阿德斯塔尼強調德黑蘭一定會報復，「伊朗回應猶太復國主義份子的罪行是不可更改的，這點無庸置疑」。

他還說，「伊朗針對以色列的空中行動將持續3日至4日」，並補充將「出奇不意」採取行動，同時為襲擊本身及任何後續發展做好準備。

哈瑪斯 首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇刺死亡，德黑蘭宣告對幕後黑手、即國際推斷的以色列祭出報復行動，引發全球高度關注，憂心中東局勢一觸即發。

除此之外，阿德斯塔尼還說，延長回擊時間、讓以色列等待回應有利於伊朗，讓以色列「每晚都陷入受到報復的未知窘境」，「耐心等待是策略一環」。

許多專家分析，心理戰也是伊朗回擊的一部分。特拉維夫大學伊朗問題專家曼那什利（David Menashri）向專門報導中東新聞的美國新聞網The Media Line表示分析，「以色列不像伊朗擅長耐心遊戲，所以以色列是否會先下手為強值得玩味。現在顯然伊朗在心理戰上占上風」。