巴西墜機61死 目擊者：飛機像紙片落下 曾試圖扭轉方向

巴西Voepass航空公司一架客機9日在該國維涅杜市墜毀，機上61人全部罹難。因墜機地點位於住宅區，故可見兩旁民房。（歐新社）

「他（機長）避開了房屋，也沒有一頭撞地引發大爆炸。」巴西 聖保羅州維涅杜市（Vinhedo）居民雷吉亞妮·卡埃羅坐在車裡，回顧目擊飛機失事驚魂瞬間，印象最為強烈的是火光、熱浪 、嗆鼻的汽油味，以及機頭駕駛艙已經焦黑的身形，「我認為，最後的時刻能做的他都做了，他是英雄。」

當地時間9日13時20分許，巴西沃帕斯航空公司一架載有61人的客機在巴西東南部聖保羅州維涅杜市一處民宅小區墜毀，機上人員全部遇難。

「這裡地勢高，四周無遮擋，得以更快地搜尋和識別遇難者遺骸。」負責現場搜救的聖保羅消防局隊長克里斯托說，現場調集周邊15個州市縣的消防局、憲兵、民防、國民警衛隊、空軍、市政應急和聯邦警察共250餘人投入救援。

「沒有遇難者彈出機艙，但飛機尾部損毀嚴重，乘坐後排的遇難者一時難以辨識。」克里斯托說，「為了幫助專家辨識遇難者身分，我們搜集所有一切，飛機殘骸，手機、行李、照片，甚至土壤」。

近百名記者擁堵在小區大門外圍，長槍短炮密布而氛圍凝重。偶爾大門打開，警車、消防車和重卡緩緩駛出，閃光燈密閃亮，信號燈無聲閃爍。

維涅杜市市長帕拉尼奧斯表示，黑匣子已經找到，已送往巴西利亞進行分析。在雨幕裡，聖保羅州州長弗雷塔斯現場召開記者會說，所有救援力量全力以赴。坎皮納斯市市長達里奧也趕赴現場，表示全力予以應急保障，「一起度過這最悲傷的時刻。」

19時30分許，小區居民陸續外撤。記者在人群中見到卡埃羅一家和她鄰居阿爾維斯一家。

卡埃羅在避險中摔傷，左腿跟腱斷裂。她剛把女兒送到幾個街區外的中學回到家，就聽到天空巨響。「我看到飛機像紙片一樣搖擺著落下，靠近地面時在不斷地扭動方向，」卡埃羅堅信飛機將頭部中地，「要大爆炸了，我跑不動了，當時以為自己要死了。」

巴西空軍航空事故調查和預防中心負責人馬塞洛·莫雷諾在通報警情時說，失事客機損毀了地面上一棟住宅，「但幸未造成地面人員傷亡」。

飛機砸到隔卡埃羅家兩條小道的鄰居阿爾維斯家後院裡。阿爾維斯一家沉默寡言。一位同行轉述說，阿爾維斯以為在劫難逃，除了招呼家人外，他還冒險到地庫救出了愛犬。

21時許，沃帕斯航空公司披露遇難者名單後，61位遇難者的身份和人生片段逐漸為人所知。8位來自巴拉那州高校和醫院的教授和醫生，一位陪伴3歲愛女同乘飛機的父親，奔波巴西各州的塞阿臘州商人，都引發現場媒體人的討論。

35歲的機長達尼洛曾在社交媒體上曬出照片：他站在飛機前，意氣風發地舉著巴西帕爾梅拉斯球隊的球服，展現對航空和足球 的熱愛。

在空難現場，一位六旬老記者指著他手機裡自己和女兒女婿身著帕爾梅拉斯球服的照片說，「我們都是帕爾梅拉斯的球迷，只是年輕的機長再也不可能看球了。」