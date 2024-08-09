南韓第一夫人名牌包案 調查官員輕生曾怨：受良心煎熬

南韓總統尹錫悅(右)其妻子金建希(左)因收受名牌包遭調查。(美聯社)

南韓 第一夫人金建希去年底遭爆收受名牌包，一名帶領小組調查此案的廉政官員9日被發現陳屍自家公寓，警方稱是自殺身亡。據悉，在野最大黨共同民主黨 發言人透露，死者生前曾與熟人通過電話，自稱承受上級很大壓力，被迫結案，為此受到良心煎熬。

綜合韓聯社、前鋒日報、韓民族日報等韓媒報導，這名反貪腐官員在8日上午未正常到班，電話無人接聽，上午9時50分經由到訪公寓人員發現陳屍公寓，留有遺書。這名官員擔任南韓國家反貪腐機關「反貪腐及國民權益委員會」（Anti-corruption and Civil Rights Commission，ACRC）的代理局長，負責監督正製品感的案件調查，包括金建希收受名牌包、反對黨領袖李在明 1月遭人持刀攻擊後搭乘急用直升機一事。

這名廉政官員姓金，針對金建希名牌包案向上級提出移送調查機關的意見，而非結案，他向密友訴苦，「做了違背良心的事，很痛苦」。警方在金男住處找到寫在紙條上的簡短遺書，遺書並未具體說明輕生理由，僅表明身心痛苦不堪。

一位與金男經常聯繫的人表示：「6月27日，金打電話約我喝酒，表達了他的苦惱，稱『權益委決策層強行讓金建希名牌包事件終結』。他坦言，『我不同意，但又不能反對。好累』。」

針對南韓權益委負責反腐工作的高級官員在家中死亡一案，南韓大田地方檢察廳9日表示，考慮到未發現犯罪跡象以及（尊重）遺屬的立場，決定不對遺體進行屍檢。據此，負責該案件的警察署也將以「無嫌疑」為結論結案。

金建希去年12月遭南韓網路媒體「首爾之聲」指控不當收受價值300萬韓元（約2198美元）Dior手拿包，金建希為此長時間低調不露面，以免影響今年4月的國會大選。ACRC的調查小組審查了名牌包收據是否與尹錫悅公務有關、名牌包是否應該歸於總統名下紀錄後，今年6月宣布結案，ACRC判定此案未違反貪腐法，法條並未針對公職人員的配偶制定罰則。

共同民主黨發言人9日在國會召開記者會表示，死者去世前曾與熟人通過電話，抱怨壓力很大而且遭高層施壓結案。國會議員鄭清來指責尹錫悅政府的「粗暴行徑」導致這名官員死亡。議員全恩秀說，對於監督反貪腐局處的負責人、從事肅貪工作20多年的這名公務員來說，如此結案必定非常痛苦。

執政黨表示，在事件尚未查明之前，共同民主黨就把這名官員當成政府壓力的受害者，對於共同民主黨利用此一不幸事件企圖煽動政治衝突表示遺憾。