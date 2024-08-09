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中國電商Temu進軍泰國 總理要查是否遵守法規

中央社曼谷9日專電
中國電商平台Temu進軍泰國，產業界憂衝擊中小企業和製造業。路透
中國電商平台Temu進軍泰國，產業界憂衝擊中小企業和製造業。路透

中國電商平台Temu進軍泰國，產業界憂衝擊中小企業和製造業。泰國總理賽塔說，政府在保護企業上必須要有所應對，要求相關部門調查Temu是否遵守相關法規及是否繳交該繳的稅。

中國電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu泰國站近日上線，泰國產業界相關人士憂心低價的中國產品將大量進入泰國，進而傷害泰國的中小企業和製造業，工廠被迫關閉，甚至影響泰國勞動力。

這件事引起賽塔（Srettha Thavisin）重視，曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，賽塔近日說，在泰國做生意的必須符合泰國的稅務法規，他要求數位經濟和社會部、財政部關稅署及皇家警察調查Temu的運作，是否遵守泰國法律及是否繳交該繳的稅。

賽塔指出，國外的電商平台進軍泰國，為泰國的零售業帶來了一些問題，因為這些電商平台擁有資金和新科技，會讓泰國公司難以競爭，這個議題很重要，政府在保護中小企業上必須要有所應對。賽塔表示，政府正在討論要對進口貨品採取更嚴格措施。

泰國電商專家帕武（Pawoot Pongvitayapanu）日前接受曼谷商業新聞（Bangkok Biz News）旗下網路平台節目訪問時表示，Temu進駐泰國將引起新一波的價格戰，短期內看起來對消費者有利，但長期來說將傷害泰國的中小企業。

他指出，透過電商平台，Temu沒有經過中間人就能把中國產品直接帶入泰國市場，平台使用泰文、用泰銖結帳、免運、最高9折還有保證退費，這些都將大大影響泰國的網路零售業者。

帕武指出，泰國的網路業者競爭很激烈，Temu的進駐將讓某些在價格戰中無法生存下來的小型零售業者出局，較大型擁有自己工廠的業者，會因為價格無法和中國產品競爭，銷售量下降，這將會造成對國內製造業需求下降，影響供應鏈和相關產業，工廠被迫關閉，進而影響泰國的勞動力。

泰國工業院（Federation of Thai Industries）副總裁阿皮奇（Apichit Prasoprat）也曾指出，可以預期到之後在泰國市場，會看到越來越多低價的中國產品，這會加劇泰國網路消費市場的競爭，也可能造成越來越多泰國的工廠倒閉。

泰國 電商 零售業

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