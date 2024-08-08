我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

常園54公斤奪冠 中國首獲奧運女子拳擊金牌

加泰隆尼亞獨派領袖無懼逮捕令 流亡7年後現身西班牙

中央社巴塞隆納8日綜合外電報導
前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特於海外流亡7年後，今天在巴塞隆納大批支持者面前高調現身。路透
前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特於海外流亡7年後，今天在巴塞隆納大批支持者面前高調現身。路透

儘管西班牙已發出逮捕令，但為路透工作的人士目擊指出，前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特於海外流亡7年後，今天在巴塞隆納大批支持者面前高調現身。

加泰隆尼亞獨派領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在加泰隆尼亞議會附近的凱旋門（Arc de Triomphe）紀念碑現身，並在所屬政黨、堅持分離主義的「全力為加泰隆尼亞」（Junts per Catalunya）重要人士簇擁下登上會場舞台，向數以千計心情激昂的支持者發表演說。

普伊格蒙特表示：「我今天現身就是要提醒你們，我們還在這裡。」他抵達凱旋門紀念碑時似乎並未遭到警方攔阻。

另據法新社報導，普伊格蒙特於2017年主導加泰隆尼亞獨立運動失敗後遠走他鄉，歷經7年海外流亡後，今天重返西班牙。加泰隆尼亞是西班牙的經濟重鎮。

法新社記者指出，目前仍遭到馬德里當局通緝的普伊格蒙特站在台上向支持群眾發表演說，他吶喊道：「自由的加泰隆尼亞萬歲！」他回國是要參與加泰隆尼亞地方議會領袖選舉的投票

根據美聯社報導，普伊格蒙特自比利時返回西班牙後，在巴塞隆納高調現身，挑釁意味十足。他之前遭指控在企圖推動加泰隆尼亞脫離西班牙過程中挪用公款。

普伊格蒙特從政生涯致力於在西班牙東北部建立新國家這個目標。不過，他毫不妥協的做法，導致他和其他擁護分離主義的政黨及西班牙中央政府之間出現政治齟齬。

普伊格蒙特在西班牙高調現身，可能使延燒已久的加泰隆尼亞獨立議題再掀政治緊張。他之前力推加泰隆尼亞從西班牙獨立不料以失敗收場，隨後引發該國曠日持久的憲政危機。

加泰隆尼亞 投票 比利

上一則

中東緊張情勢加劇 法航停飛貝魯特延長至8/11

下一則

日無業女「天天蛋洗鄰宅」被逮 受害者批：已經忍受5年了

延伸閱讀

巴奧男足╱摩洛哥6:0大勝埃及奪銅 法國西班牙明爭金牌

巴奧男足╱摩洛哥6:0大勝埃及奪銅 法國西班牙明爭金牌
西班牙認定Booking.com「濫用市場主導地位」開罰4.5億美元

西班牙認定Booking.com「濫用市場主導地位」開罰4.5億美元
巴奧／馬拉松競走混合接力奧運首亮相 西班牙組合奪冠

巴奧／馬拉松競走混合接力奧運首亮相 西班牙組合奪冠
梅西在西班牙度假小島豪宅遭噴漆 環保人士向富人抗議

梅西在西班牙度假小島豪宅遭噴漆 環保人士向富人抗議

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21

超人氣

更多 >
巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練
巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當

知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣