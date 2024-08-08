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英國極右派傳辦大示威 反種族歧視人士群聚倫敦反制

中央社倫敦綜合報導
大批反極右派人士群聚集在倫敦瓦薩斯托（Walthamstow）進行集會，高舉「這裡不歡迎種族主義者」的布條。(歐新社)
大批反極右派人士群聚集在倫敦瓦薩斯托（Walthamstow）進行集會，高舉「這裡不歡迎種族主義者」的布條。(歐新社)

英國極右派鎖定穆斯林和移民的暴力攻擊持續一週後，傳極右派今晚將在倫敦大規模示威，大批員警待命戒備，不少反種族歧視和親巴勒斯坦群眾也到場反制，但極右派最後並未現身。

英格蘭北部濱海小鎮南港（Southport）7月29日一堂以泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課發生男子持刀砍人事件之後，社群媒體上的假訊息誤稱凶手為伊斯蘭移民，引發騷動。

上週暴民在英國十多個城鎮和城市作亂，鎖定清真寺和尋求庇護者的住處，還與警察發生衝突，但今天不見他們蹤影。

反而是「挺身對抗種族主義」（Stand Up To Racism）示威者與數以百計親巴勒斯坦支持者在警方注視下，舉行了喧鬧、狂歡節般的反極右派集會。

58歲的特雷西利安（Sara Tresilian）傍晚加入倫敦瓦薩斯托（Walthamstow）的人群時，對法新社表示：「我住在這個地區，我們不希望這些人出現在我們的街道上…他們不代表我們。」

「你必須出來傳達這個訊息…我認為，為朋友和鄰居挺身而出很重要。」

在瓦薩斯托，人們高舉「粉碎法西斯主義和種族主義」和「這裡不歡迎種族主義者」布條，高呼「誰的街道？我們的街道！」等口號。

種族主義 巴勒斯坦 移民

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