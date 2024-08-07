義大利招攬中國汽車設廠衝產量 輿論憂是雙面刃

今年4月舉辦的北京國際汽車展覽會上，消費者在東風汽車eπ007展位上。 中新社

義大利 政府擬引入中國東風汽車集團到當地設廠增加產量，並制衡目前唯一在義國生產汽車的跨國集團斯特蘭蒂斯（Stellantis）。不少義媒認為這是「雙面刃」，可能促進市場與就業機會，也面臨中國影響力滲透威脅。

義大利官員昨天向外媒透露，義大利政府與中國國有汽車集團東風的談判進入「最後階段」，東風即將到義大利設廠。同樣風聲今年稍早已出現過一次，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）4月曾公開表示，正與中國東風集團洽談設廠，但東風集團當時向媒體回應「這是虛假消息」。

同一市場消息在4月、8月兩度曝光，中間最大轉折是，義大利企業暨製造部長烏索、義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）在7月先後訪問了中國，因此多數義媒將此事歸類為梅洛尼訪中成果之一。但引入中國汽車集團到義大利設廠，到底對義國逐漸弱化的汽車業是一劑強心針，還是「飲鴆止渴」，輿論看法不一。

義大利英文媒體「Decode39」警示，義大利雖退出中國「一帶一路」倡議，中國對義大利產業的影響力仍不斷擴張，尤其在梅洛尼訪中後，義中立刻簽署多項產業合作，包括義大利Bee Solar公司與中國華晟公司簽署光電合作案，義大利電動車 公司EuroGroup Laminations與中國汽車零件公司喜世橡膠集團簽約合作。

義國政府排定今天與Stellantis展開閉門談判，搶先一天釋出「中國東風汽車將赴義設廠」的風向球，義大利輿論認為動機昭然若揭，是希望藉此給Stellantis壓力，要求該公司增加在義大利生產的量能。

Stellantis是由義法企業合資，並且是目前唯一在義大利生產汽車的集團，但近年轉移生產重心到其他國家，在義大利的產量逐漸下滑。

根據駐義大利代表處公布的商情資訊，去年義大利汽車總產量約75萬輛，今年第一季數據更不樂觀，今年汽車預期總產量為63萬輛，距離義國企業暨製造部設定的「年產百萬輛汽車」目標愈來愈遠，至少必須增加1/3產量才能填補缺口。

義國政府為振興本土汽車產量，積極吸引中國汽車業來投資設廠；而在歐盟對中國電動車加徵高額關稅的背景下，中國汽車業也更有興趣在歐洲設廠，藉此降低成本。

不過中義汽車業的合作之路仍有分歧點。根據義大利媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，中義雙方都提出了「一些條件」。

報導指出，對中國來說，東風汽車完全由北京政府控股，中國企業希望運用北京當局的政府補貼，強化進軍國際市場的能力；義大利政府則強調，「必須尊重歐盟對國家補貼的限制」。

報導稱，義大利政府同時要求，中國汽車集團必須承諾使用義大利零件供應鏈，並尊重義大利零件供應商的智慧財產權。