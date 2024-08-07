極右派擬反移民示威恐釀暴動 英6000鎮暴警察待命

英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動此案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下爆發反移民暴動。英國數千警力今天待命因應可能的暴力衝突。歐新社

英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動此案為穆斯林移民 所犯的不實消息助長下爆發反移民暴動。英國數千警力今天待命因應可能的暴力衝突。

法新社報導，根據外洩給英國媒體的訊息軟體Telegram貼文，極右派團體計畫在30多個地點舉行反移民示威，移民律師和收容尋求庇護 移民的單位恐被鎖定為主要目標。

英國政府表示，6000名特種警察已經待命，以因應英國10多年來最嚴重的社會騷亂，目前已經有數百人遭逮捕，以及100多人被起訴。

英格蘭西北小鎮南港（Southport）7月29日發生一名17歲男子持刀闖入兒童舞蹈班，造成孩童3死、8傷。遇害3名女童分別年僅6歲、7歲和9歲。

網路謠言稱這起事件由一名尋求庇護的穆斯林犯下。警方後來公布犯嫌是17歲的盧達庫巴納（Axel Rudakubana），出生於威爾斯。英國媒體報導，其雙親來自盧安達。

儘管警方公布了犯嫌身分，原本發生在南港鎮當地一處清真寺周遭的騷亂，卻蔓延成廣泛暴力衝突，波及英格蘭多地和北愛爾蘭。

路透報導，極右翼團體計畫在全英各地的庇護中心和移民法律律師事務所等地舉行反移民示威，反法西斯抗議者也打算舉行反示威下，英國警方已經待命因應今天可能發生的更多反穆斯林暴動。

英國專門處理移民案件的法律事務所和移民協助中心今天關閉，受到抗議影響地區的部分家庭醫師服務也表示將提早關門，以保護工作人員。

社群媒體上訊息滿天飛，有眾多追隨者的網紅轉傳警方的指引，以及訊息軟體WhatsApp群組詳述的應避免前往地區。

位於利物浦，專門協助尋求庇護移民的默西塞德庇護中心（Asylum Link Merseyside）表示，該大樓已關閉，不接受任何訪客。「我們的工作人員正在維護本棟大樓的安全。」

曾任檢察長的英國首相施凱爾 （Keir Starmer）面臨7月4日勝選上任以來的首度危機。他在試圖平息英國這場13年來最嚴重的暴力事件之際，警告暴動者將面臨長期的牢獄生活。

施凱爾告訴媒體：「我們的首要之務是確保我們的社區安全。」