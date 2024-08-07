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長崎原爆紀念儀式風波延燒 6國大使與以色列同進退

中央社東京7日綜合外電報導
日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式。圖為2022年的和平祈願儀式。（美聯社）
日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式。圖為2022年的和平祈願儀式。（美聯社）

日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式，但因為長崎市政府未邀請以色列駐日大使參加，已知至少有美英等6國駐日大使選擇跟以色列同進退，將缺席這場儀式。

長崎8月9日將迎接遭原子彈轟炸的第79個「原爆日」（原爆79周年紀念），日媒本日稍早報導，長崎市政府未邀請以色列駐日大使參加8月9日「原爆日」和平祈願儀式，英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）擔憂此舉「可能招致誤會」，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）也因以色列未受邀而不親自出席。

不過，日本TBS電視台報導，預計8月9日在長崎市舉行的和平祈願儀式，已知至少有包括美國、英國、法國、義大利、澳洲及加拿大6國駐日大使都將缺席。

長崎市政府未邀請持續攻擊巴勒斯坦自治區加薩地區的以色列駐日大使參加這場儀式，成為6國駐日大使也選擇不出席的理由。美國政府相關人士接受日本新聞網（JNN）採訪時表示，「不希望讓這件事政治化」。

今年7月19日，七大工業國集團（G7）成員國除了日本外的6國駐日大使及歐盟駐日大使，曾聯名向長崎市長表達「不邀請以色列駐日大使相當於把以色列視為跟俄羅斯同等對待」的憂慮，呼籲長崎市政府邀請以色列駐日大使。

美國政府將派駐日領事出席8月9日在長崎市舉辨的儀式，至於易曼紐則將出席在東京舉行的原爆犧牲者追悼會。

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