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推動修正冒犯君主罪得罪當道 泰憲法法院解散前進黨

編譯周辰陽／即時報導
泰國前進黨前黨魁皮塔（中）7日抵達曼谷憲法法院聆聽判決。美聯社
泰國前進黨前黨魁皮塔（中）7日抵達曼谷憲法法院聆聽判決。美聯社

泰國憲法法院7日解散最大政黨、在野的前進黨，稱該黨犯有危害君主立憲制和國家安全的罪行，同時禁止黨高層參政10年。

曼谷郵報報導，憲法法院於當地時間下午3點宣布判決，稱前進黨因不斷從事修改刑法第112條（冒犯君主罪）的運動，對君主立憲制和國家安全構成威脅。

判決指出，前進黨在2021年3月25日提出修法的政黨提案，參加2023年眾議院選舉競選時的政策聲明，以及透過許多政治活動和管道，表達修法意圖。

憲法法院認為，這類嘗試削弱皇室制度價值，展現在大選為了政治利益侵害皇室制度的意圖，損害人民對制度的信心，並影響國家安全。憲法法院指出，「對法律修正案和投票活動的意見表達，對國家安全構成重大威脅」。

除了解散前進黨，憲法法院還宣布，在2021年3月25日至2024年1月31日期間任職的前進黨高層，在解散判決後禁止參選、建立新黨或參加組成新黨10年。

BBC指出，泰國憲法法院的判決不代表泰國政壇改革運動落幕，前進黨目前的142名國會議員預計將轉往另一個註冊政黨，繼續擔任主要反對黨角色。

遭禁人士中，有前進黨顧問皮塔（Pita Limjaroenrat）與黨魁柴薩瓦（Chaithawat Tulathon）；皮塔是唯一出庭的黨代表，禁令立即生效。前進黨國會議員有60天的時間參加另一個政黨，否則將失去議員身分。

前進黨在2023年大選贏得最多的151席，一度組成8黨聯盟準備執政，但因主張改革軍隊與修改刑法第112條，不受軍方和保守勢力歡迎。 當時還是黨魁的皮塔先是在第一輪總理表決投票未能過半，第二輪投票前又被憲法法庭判決中止眾議員身分，再遭多數參眾議員否決再度提名。最終，前進黨退出執政聯盟，為泰黨提名的賽塔聯合親軍方政黨，成功當上總理。

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