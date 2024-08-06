15年後舊地重遊 英夫婦同一地點拍照驚現冰河融化程度

瑞士上戈姆斯隆冰河的冰洞入口處可見到一面瑞士國旗，攝於2023年9月。(路透)

一位英國遊客日前上網貼出他跟妻子赴瑞士阿爾卑斯山脈，在同一地點所拍下相隔將近整整15年的「驚人」照片。在這組照片中，可清楚見到全球暖化 正在融化冰河 的速度。

衛報6日報導，來自布里斯托的軟體開發工程師鄧肯．波特（Duncan Porter）4日晚間尚社群媒體平台「X」，貼出了他跟妻子海倫（Helen Porter）在隆冰河（Rhone glacier）同一個位置拍攝的照片，時間分別是2009年8月和2024年8月。

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum — Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024

從鄧肯貼出的照片可見到，15年前還滿滿的白冰，現在已向後收縮到露出了灰色岩石，底部一個曾經的小水池原來還看不見，如今成了一片巨大的綠色湖泊。鄧肯在現下爆紅的發文寫道，「沒騙你，這讓我哭了」。

波特夫婦從一家已經關門的飯店觀景點拍到原照，掛在自家廚房裡。夫妻倆渴望回到群山，讓十幾歲的女兒梅西 和艾蜜莉看看冰河，於是來了一趟橫跨歐洲的露營車之旅，著手再現這個風景。

鄧肯說，「但這張照片的環境很顯然完全不同」。擔任護理師的海倫則補充，「我覺得，這真的很不可思議」。

根據此前新聞，歐洲是暖化最快速的大陸，氣溫正以全球平均的2倍升高。衛報指出，酷暑迫使山區居民看著緩慢移動的冰河在眼前融化。根據官方統計，自2000年以來，瑞士已失去了三分之一的冰河體積，光是過去2年就消失了10%。

參加英格蘭西南部地方氣候行動小組委員會的鄧肯說，「很多人看到像這樣的情況，都感到非常無助。但以我的經驗，他們可以做很多事情」。他說，地方社區計畫是一般人可以參與氣候行動的好方式之一，還有就是透過投票和購物的方式推動系統性改革。