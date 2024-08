15年後舊地重遊 英夫婦同一地點拍照驚現冰河融化程度

一位英國遊客日前上網貼出他跟妻子赴瑞士阿爾卑斯山脈,在同一地點所拍下相隔將近整整15年的「驚人」照片。在這組照片中,可清楚見到全球暖化 正在融化冰河 的速度。

衛報6日報導,來自布里斯托的軟體開發工程師鄧肯.波特(Duncan Porter)4日晚間尚社群媒體平台「X」,貼出了他跟妻子海倫(Helen Porter)在隆冰河(Rhone glacier)同一個位置拍攝的照片,時間分別是2009年8月和2024年8月。

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum