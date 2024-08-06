我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳私下力勸退選爆嫌隙？裴洛西坦言：還沒跟拜登講過話

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

孟加拉總理逃到印度 傳將飛往英國尋求政治庇護

中央社／新德里6日專電
孟加拉總理哈希納。（路透）
孟加拉總理哈希納。（路透）

孟加拉總理哈希納5日因流血示威失控，宣布辭職並逃往國外。印度媒體稱哈希納搭乘的飛機已於德里附近機場降落，很有可能在今天飛往英國尋求政治庇護

印度媒體「今日印度」（India Today）報導，情資顯示哈希納（Sheikh Hasina）搭乘孟加拉空軍飛機從孟加拉起飛，原本預計前往印度加爾各答，但最終於德里附近降落。

消息來源指出，哈希納搭乘的飛機降落在德里附近的興東（Hindon）空軍基地。

新德里電視台（NDTV）報導，哈希納今天很可能繼續她的旅程，飛往英國尋求政治庇護。但目前尚未確定英國會提供哈希納政治庇護。

英國政府回應孟加拉局勢時，僅呼籲聯合國主導調查，但並未提及是否提供政治庇護給哈希納，因此她會留在印度或前往其他地方，目前仍是一團謎。

印度目前處於兩難，一方面不想被視為公開支持哈希納，因為此舉將使印度和孟加拉關係複雜化；另一方面，印度與哈希納確實關係不錯，要在此時拋棄她並不容易。

印度政府曾在1975年孟加拉動盪期間，提供還未當上孟加拉總理的哈希納庇護。因此她成為總理後，不斷拉近印度與孟加拉關係。

哈希納掌權期間，印度與孟加拉關係密切，從公路、鐵路互通，到邊境管理及國防合作等，可說是面面俱到。

這次哈希納遭逢困境，印度政府起初稱那是孟加拉的「內政事務」，但隨著她請辭，印度似乎得和孟加拉新政權打好關係，因此讓情況變得棘手。

印度 庇護 聯合國

上一則

中東戰鼓響 各國公民擠貝魯特機場搶離境

延伸閱讀

群眾衝進官邸 孟加拉總理哈希納執政15年閃辭出逃

群眾衝進官邸 孟加拉總理哈希納執政15年閃辭出逃
印度室友

印度室友
出逃的孟加拉總理上個月剛訪中國 傳獲50億美元貸款

出逃的孟加拉總理上個月剛訪中國 傳獲50億美元貸款
孟加拉動亂迫使總理下台 軍方宣布8/6結束宵禁

孟加拉動亂迫使總理下台 軍方宣布8/6結束宵禁

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌