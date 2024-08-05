我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

「歌舞青春」柴克艾弗隆度假出意外 緊急拖出泳池送醫

孟加拉民眾示威嗆總理下台 單日衝突恐逾90死

中央社／達卡4日綜合外電報導
孟加拉數十萬群眾上街示威，抗議人士4日與政府支持者發生衝突，造成數十人喪生。（路透）
孟加拉數十萬群眾上街示威，抗議人士4日與政府支持者發生衝突，造成數十人喪生。（路透）

孟加拉數十萬群眾上街示威，要求總理哈希納下台，抗議人士4日與政府支持者發生衝突，造成數十人喪生，成為孟加拉上個月爆發反政府示威以來，死傷最慘重的一天。

孟加拉學生團體上個月因反對公務員職缺配額制度發起抗議，隨後引發全國性致命動亂，情勢愈演愈烈，逐漸擴大成76歲總理哈希納（Sheikh Hasina）執政15年來最嚴重的動亂之一，民眾要求他下台的呼聲日益高漲。

法新社報導，單單4日就有至少77人丟了性命，其中包括14名警察，對立的雙方掄起刀棍械鬥，安全部隊開槍鎮壓人群，自7月爆發示威活動以來，死亡人數已達到至少283人。

孟加拉媒體引述執法官員的話說，4日的死亡人數可能已經超過90人。

警方表示，抗議民眾攻擊警察，包括闖進東北部城鎮埃納耶特布爾（Enayetpur）一處警察局。

副督察長巴薩克 （Bijoy Basak） 說：「恐怖分子攻擊警察局，殺害了11名警察。」

人在達卡（Dhaka）的法新社記者說，4日入夜後可聽見槍聲不斷響起，抗議群眾對正在實施的全國宵禁不予理會。

警方和醫療人員表示，在首都達卡至少有12人喪命，有幾名傷者受到槍傷；此外，在孟加拉北部的席拉傑干吉（Sirajganj）地區有18人死亡。

孟加拉全國各地行動網路目前都受到嚴格管制。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）聲明指出：「孟加拉令人震驚的暴力行為必須停止。」

示威群眾明天預計在達卡舉行大規模遊行，圖克強調，在那之前可能還會有更多人傷亡，令他備感擔憂。

宵禁 聯合國

上一則

馬利宣布與烏克蘭斷交 控基輔涉叛軍攻擊

延伸閱讀

孟加拉示威再爆衝突至少50死 當局宣布全國宵禁

孟加拉示威再爆衝突至少50死 當局宣布全國宵禁
聯合國：以色列惡待加薩囚犯 水刑、放狗恐構成酷刑

聯合國：以色列惡待加薩囚犯 水刑、放狗恐構成酷刑
孟加拉當局忽視最後通牒 學生號召恢復示威

孟加拉當局忽視最後通牒 學生號召恢復示威
逾一周前中斷網路…孟加拉喊將恢復連線 學生團體要求釋放示威領袖

逾一周前中斷網路…孟加拉喊將恢復連線 學生團體要求釋放示威領袖

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌

巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者