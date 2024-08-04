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哈尼雅遇刺 目擊者證詞揭他可能死於山區發射的飛彈

編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅。(美聯社)
哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅。(美聯社)

哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日凌晨在伊朗北部山區遇刺身亡。托丘居民表示，當天凌晨2時聽見巨大噪音和轟鳴聲，可是托丘各個站點都沒有人見到爆炸。這項說法與革命衛隊「投射物」來自旅館區域之外的最新說明相吻合，飛彈很可能發射自托丘山區。

托丘（Tochal）坐落伊朗北部、德黑蘭都會區附近的阿勒布爾茲山脈（Alborz），當地有長達12公里山脊，海拔高度3963 公尺。托丘綜合建築（Tochal Complex）包含一道連接山區度假飯店到德黑蘭的空中纜車。

親改革派網站Roydad24揭露，事發當天托丘戒備森嚴，「所有站點的攝影機畫面通通遭安全人員查扣」。

在托丘第1站經營商店的赫米德（Hamid）回憶，7月31日凌晨5時被員工叫醒，稱情報人員要求取得店面監視器畫面；赫米德趕到發現，進出托丘受管制，所有在場的人都被拘留與盤問到當日下午1時。

革命衛隊旗下媒體法斯通訊社（Fars News）最初報導，刺殺行動使用「空中投射物」，這項說法引發一連串揣測，包含可能是境外飛彈、事先安置好的炸彈甚或無人機與戰機攻擊。

哈瑪斯資深官員哈雅（Khalil al-Hayya）在德黑蘭記者會聲稱，暗殺涉及飛彈，「一枚飛彈擊中哈尼雅所在房間，穿透玻璃造成擊殺，並導致牆體倒塌」。

革命衛隊3日證實，刺殺使用到「一枚搭載7公斤彈頭的短程投射物」，而且攻擊來自旅館區域外部，這與Roydad24的調查發現相符。

至於案發飯店，最初官方聲明在德黑蘭北部，靠近薩德阿巴德（Saadabad），不過革命衛隊旗下消息具體指出是在北部塔阿拉總部（Thar-Allah Headquarters）軍事基地。

與革命衛隊關係密切的Telegram頻道稱，哈尼雅被秘密安置在德黑蘭北部一個設施內，連建築看管人和當地警方都不知道他的真實身分。

事發後，部分受損建築物的照片被公開，據報位於革命衛隊在薩德阿巴德的基地內部。馬薩爾科技（Maxar Technologies） 提供衛星圖像，顯示事件發生前後的細微差異，提高媒體對具體位置猜測的正確性。不過，官方尚未證明確切案發的旅館。

法斯通訊社否認相關報導，稱地點是在札法拉尼葉（Zafaraniyeh）。

發射飛彈攻擊其實是一種簡單的暗殺手法，以色列過去在伊朗的襲擊與暗殺行動，往往都是訴諸類似手法。

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