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42年首例 南韓職棒因高溫取消比賽

編譯中心／綜合2日電
南韓近日對全國多地發布高溫警報。(歐新社)
南韓近日對全國多地發布高溫警報。(歐新社)

氣候變遷加劇，極端熱浪席捲全球，南韓職棒聯盟因高溫取消了原定在2日舉行的一場比賽，這是南韓職棒成立42年以來，首次引述一條允許在天氣極端酷熱的狀況下取消比賽的條款。

據中央廣播電台報導，LG雙子隊(LG Twins)對戰樂天巨人隊(Lotte Giants)的比賽原定於下午6時30分在東南城市蔚山(Ulsan)登場，當地高溫連兩天超過攝氏35度。南韓職棒的一名官員表示，這是韓職自1982年成立以來，首次因高溫警報而取消比賽。

在梅雨季結束的一周後，南韓對全國多地發布高溫警報。在先前梅雨季時，暴雨侵襲大部分的中部地區，導致洪水和土石流災情。

地處溫帶地區的南韓四季分明，但專家和官員引述年平均氣溫表示，該國已受到氣候暖化威脅。自7月21日起，南韓氣象當局在每日高溫超過攝氏33度時，向全國多個地區發布每日高溫警報。

另據中央廣播電台引述法新社報導，日本氣象廳表示，日本經歷了自126年前有記錄以來最熱的7月。日本7月溫度高於平均溫度攝氏2.16度，打破了去年7月創下高於平均溫度的攝氏1.91度。

日本氣象廳(Japan Meteorological Agency, JMA)1日表示，「這是自1898年開始統計以來的最高溫記錄」，並強調這個數字在全國「都相當的高」。

在全日本153個觀測點中，有62個打破7月的平均溫度記錄。根據災難管理機構，自4月以來，日本已經有59人因心臟病發喪生。

上個月，東京西邊的靜岡市成為日本今年第一個看到攝氏40度高溫的地方，遠超過官方所認為「極端炎熱」的攝氏35度臨界值。

一名56歳的街頭藝人菅二郎(Jiro Kan，音譯)說，「站在這裡2個小時，我全身是汗，我的襯衫幾乎可以擠出所有的汗來。我已經全身濕透了」。

熱浪已經在全球日益常見，歐洲聯盟(EU)的氣候監控機構在7月表示，地球正經歷有歷史記錄以來的最熱日子。

南韓職棒聯盟LG雙子隊對戰樂天巨人隊的比賽，因高溫而取消。（取材自臉書）
南韓職棒聯盟LG雙子隊對戰樂天巨人隊的比賽，因高溫而取消。（取材自臉書）

高溫 日本 南韓

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