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俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

世界新聞網何卓賢／即時報導
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

在1日發生的俄羅斯與多國大換囚行動中，包括一對俄羅斯情報特工夫婦，兩人帶著一兒一女走下飛機回到祖國。克里姆林宮表示，兩位小孩在飛機上才得知自己原來是俄羅斯人。

CNN報導，這次由美國、德國等西方國家與俄羅斯完成的換囚行動中，一共有24人獲釋，其中包括俄羅斯特工夫婦阿特姆·杜爾采夫(Artem Dultsev)和安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)。被捕時兩人身在斯洛維尼亞，冒充成一對阿根廷夫婦。

在換囚行動中，該夫婦的小孩隨他們從土耳其飛回俄羅斯。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，他們的小孩「在飛機從安卡拉(土耳其首都)起飛時，才知道自己是俄國人。」

下飛機時，俄國總統普亭迎接兩名小孩時說的是西班牙文，因為他們不會說俄文。培斯科夫還表示，他們甚至不知道普亭是誰。母親安娜·杜爾采娃與普亭相擁，普亭親吻了她的臉頰，給她和她的女兒遞上花束。

就在本周早些時候，杜爾采夫和杜爾采娃兩人在斯洛維尼亞首都盧布爾雅那(Ljubljana)承認犯下間諜罪，被判徒刑。在斯洛維尼亞做間諜期間，丈夫杜爾采夫冒充為名叫吉施(Ludvig Gisch)的工程師商人，被定罪之後判刑一年半，並被判驅逐回俄羅斯，禁止進入斯洛維尼亞五年；而妻子杜爾采娃則冒充為名叫瑪利亞·穆諾斯(Maria Rosa Mayer Munos)的藝術品經銷商和畫廊主人，也被判刑和驅逐出境。

美聯社報導，兩人自2017年在斯洛維尼亞安家，利用該國地理位置出入於北約和歐盟各國，給其它俄國特工傳達指令和支付酬金，於2022年10月被捕。

最終達成的24人換囚協議事涉七國，需要美國的歐洲盟友做出重大讓步，其中包括德國政府釋放被判處無期徒刑的俄羅斯聯邦安全局(FSB)殺手柯拉希可夫(Vadim Krasikov)。他一直是克里姆林宮的交換名單第一人，被普亭稱為「愛國者」。與此同時，一群記者、間諜嫌疑犯、異議人士得以離開俄羅斯獲得自由，包括華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)、美國前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)等人。

俄羅斯 普亭 間諜

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