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烏克蘭邀王毅訪問 分析：烏立場軟化之際是好時機

中央社台北2日電
烏克蘭外交部長庫列巴（左）7月25日在廣州與中國外交部長王毅（右）舉行會談。美聯社
烏克蘭外交部長庫列巴（左）7月25日在廣州與中國外交部長王毅（右）舉行會談。美聯社

烏克蘭政府日前稱已邀請中國外長王毅訪問該國，外界關注中國在調停俄烏戰爭是否擔當進一步的角色。中國學者稱，烏克蘭愈來愈希望尋求中國的支持，而在烏克蘭及其西方支持者立場軟化之際，王毅出訪將是好時機。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）於7月底訪問中國，成為俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，訪問中國的最高階烏克蘭官員。

根據中國外交部網站，7月24日，王毅與庫列巴舉行會談時表示，「近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的訊號，雖然條件和時機還不成熟，但我們支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。」

烏克蘭外交部發言人7月30日表示，烏國政府已邀請王毅訪問該國，而北京表明對這項提議「感興趣」。

香港南華早報1日報導，中國的分析家認為，這可能顯示烏克蘭愈來愈希望尋求中國的支持，但俄烏有多大意願接觸，還有待觀察。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅受訪時表示，在烏克蘭及其西方支持者的立場「軟化」之際，王毅出訪將是「好時機」。

王義桅表示，美國總統大選共和黨候選人川普（Donald Trump）曾表示，若他當選，可以於24小時內結束俄烏戰爭，以及歐洲議會的右翼政治家反對進一步支持烏克蘭，引發國際還會對烏克蘭支持多久的問題。

王義桅表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）擔心西方會犧牲烏克蘭，歐洲現在也希望中國在調停中扮演更大角色，而中國也看到調停的迫切性及願意做這工作。

王義桅又指，若王毅訪問烏克蘭，可能是為澤倫斯基與習近平會面舖墊，兩人的會面最有可能是在一些國際場合，如今年稍後在巴西舉行20國集團（G20）峰會期間，或是在秘魯舉行「亞太經濟合作」會議（APEC）期間。

王義桅表示，另一方面，中國也可能推動邀請俄羅斯參加G20峰會，這可能為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與一些西方領導人直接溝通鋪墊。

不過，王義桅表示，俄羅斯的態度很重要，而目前俄國似乎沒有興趣與烏克蘭會談。

報導引述中國與全球化智庫副主任高志凱表示，他看不到王毅有「絕對的需要」到訪烏克蘭，取而代之是俄烏雙方可以舉行閉門會談。

他表示，烏克蘭可能希望很快可以舉行會談，因為如果川普當選，烏克蘭能作出「獨立」決定的彈性會減少。

高志凱表示，中國此前成功斡旋伊朗和沙烏地阿拉伯同意恢復外交關係並重新互派使節團，以及調停巴勒斯坦全部14個派系大和解，而這些會談都是閉門進行。

近期俄烏都釋放願意舉行會談的訊號。普亭於6月曾表示，俄國願意停火並展開和談，但烏克蘭需放棄加入北大西洋公約組織（NATO），並且從俄國占領的4個地區撤軍。當時烏克蘭拒絕俄提出的條件，並要求俄國撤出烏克蘭的領土。

庫列巴訪問中國後曾表示，烏克蘭願意在該國的主權和領土完整獲得完全尊重的情況下，和俄羅斯就衝突展開談判。

烏克蘭 王毅 俄羅斯

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