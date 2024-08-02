國際志工加薩遇害 澳洲調查：以軍失誤但非蓄意

以色列軍4月1日晚間攻擊非營利組織「世界中央廚房」的加薩走廊沿海公路車隊，造成七名外國志工死亡，但辯稱是「無心之過」。(路透)

根據澳洲 政府今天發布的事故調查報告，以色列 4月在加薩 走廊（Gaza Strip）空襲造成7名國際援助人員喪生，這是嚴重的行動失誤結果，但並非蓄意。

路透報導，以色列4月1日對行經加薩的援助車隊發動3次空襲，造成7名「世界中央廚房」（World Central Kitchen ，WCK）工作人員喪生，死者包括巴勒斯坦人，以及澳洲、英國和波蘭的公民。

這起事件引發以色列的盟邦一片撻伐聲浪，指責以色列蓄意鎖定援助人員攻擊，但以色列否認。

澳洲對這起事件的調查報告指出，以色列國防軍（IDF）誤認車隊遭哈瑪斯（Hamas）武裝分子劫持，之後以軍決定向車隊發射飛彈。那些被認為是哈瑪斯武裝分子的人，實際上是當地簽約的保全人員。

前往以色列調查的澳洲前國防軍司令賓斯金（Mark Binskin）表示：「根據我所掌握的訊息來評估，以色列國防軍對世界中央廚房援助人員的空襲行為，並非蓄意或知情狀況下針對世界中央廚房。」

「這起事件似乎是以色列國防軍掌控失敗，導致誤認和決策錯誤，很可能再加上有某種程度的確認偏差。」

以色列國防軍先前稱此一事件是個嚴重錯誤。

在這份報告的附帶聲明中，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲將對相關人員追究全責，包括在適當的情況下提出刑事指控。

黃英賢在聲明中說：「以色列軍法署（Military Advocate General of Israel）還在決定是否採取進一步行動。我們仍期望軍法署程序和決策透明。」