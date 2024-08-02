哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡 數百民眾出席卡達告別式

哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡後，2日在卡達一座清真寺舉行告別式，哈瑪斯要員之一哈雅（Khalil al-Hayya）（中）出席並進行祈禱。美聯社

哈瑪斯 領袖哈尼雅在伊朗 首都德黑蘭遇刺身亡後，數百名民眾今天聚集在卡達一座清真寺向他告別。這起歸咎於以色列 的暗殺攻擊，加深爆發區域戰爭的擔憂。

法新社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩走廊的戰火已歷時將近10個月，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在意圖終結這場戰爭的斡旋談判中扮演關鍵角色。

如今他遇刺身亡致使復仇的聲浪高漲，並引發停火談判將無以為繼的質疑。

卡達境內最大的卡達國家清真寺（Qatar State Mosque/Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Mosque）內今天出席告別式的哀悼民眾大排長龍，更有人在清真寺外，忍受著氣溫高達攝氏44度的燠熱，跪在舖墊祈禱。

出席哈尼雅告別式的各國官員包括伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）和土耳其外長費丹（Hakan Fidan）等。

哈尼雅的靈柩覆蓋著巴勒斯坦旗幟，經扛抬短暫停留於清真寺後，將安葬於卡達首都杜哈以北的盧薩爾（Lusail）。

土耳其與巴基斯坦宣布今天是哀悼日紀念哈尼雅。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟知內情的消息人士指出，哈尼雅死於下榻客房所暗藏的遙控炸彈，這顆炸彈早在兩個月前就藏於他停留德黑蘭期間下榻的招待處所客房，並待入住時遙控引爆。

伊朗政府和哈瑪斯都指控是以色列執行這起暗殺，但以色列方面不承認也不否認涉入。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，在中東地區緊張情勢加劇的情況下，以色列已準備好因應各種狀況。