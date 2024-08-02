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為了省電費 這家英國超市調高冷凍庫溫度

編譯陳律安／綜合外電
英國超市業者Morrisons宣布調高冷凍庫溫度。路透
英國超市業者Morrisons宣布調高冷凍庫溫度。路透

為節省能源和電費支出，英國連鎖超市業者Morrisons宣布，將試行把冷凍庫溫度從長期標準調高攝氏3度，為業界首見。

英國衛報報導，在近百年前，冷凍庫的溫度標準制定在攝氏-18度，此後未曾變動，而Morrisons將於散布英國各地的十間門市，把冷凍庫溫度調高到攝氏-15度，測試不同天氣條件和供應路線的影響，以期擴大實施範圍。

Morrisons此舉，受到英國最大冷凍食物品牌Birds Eye的支持。Birds Eye隸屬「改為攝氏-15度企業聯盟」（Move to Minus 15℃ Coalition），物流業者杜拜環球港務、Blue Water、及培根肉品業者Danish Crown也是聯盟成員。

各界正加強施壓產業做出變革。根據伯明罕大學、赫瑞-瓦特大學學者去年為聯合國第28屆氣候峰會所提出的報告，若全球供應鏈能把冷凍庫溫度提高3度，能省下英國約8.6%的能源消耗，削減的碳排量等同於380萬輛車不上路行駛。

Birds Eye母公司Nomad Foods為期18個月的研究發現，把冷凍庫溫度調到攝氏-15度，可省電10%~11%，又不會明顯影響食物的安全、質地、風味、及營養價值。

氣候峰會 供應鏈 聯合國

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