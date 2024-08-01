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委內瑞拉大選結果惹議 總統馬杜洛與馬斯克隔空互槓

中央社卡拉卡斯1日綜合外電報導
委內瑞拉當局宣布總統馬杜洛贏得大選、再次連任成功。歐新社
委內瑞拉當局宣布總統馬杜洛贏得大選、再次連任成功。歐新社

委內瑞拉當局宣布總統馬杜洛贏得大選、再次連任成功，引發抗議潮和舞弊指控後，美國億萬富豪馬斯克在X發文砲轟馬杜洛，他也不甘示弱反擊，兩人隔空互槓火藥味濃厚。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）擁有美國太空探索科技公司（SpaceX）、電動車廠特斯拉（Tesla）以及社群媒體平台X，他是力挺美國前總統川普（Donald Trump）的資本主義代表人物。馬斯克擁有的一切，都是社會主義擁護者馬杜洛（Nicolas Maduro）所鄙視的對象。

馬杜洛指控馬斯克躲在幕後「攻擊委內瑞拉」，還聲稱他可能是針對委國國家選舉委員會（CNE）發起「駭入電腦」行動的策劃者。該委員會日前宣布馬杜洛贏得大選，但並未提供詳細的數據。

委內瑞拉反對派和觀察人士並不相信真的有駭客攻擊，而是認為執政當局自己破壞電腦系統，如此一來就不必公布真正的選舉結果。

當委國大選結束、投票結果出爐後，馬斯克28日發文說：「獨裁者馬杜洛應該感到羞愧…多麼諷刺啊」。

馬斯克還張貼美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）2020年針對馬杜洛販毒的刑事指控聲明，其中懸賞1500萬美元，換取逮捕馬杜洛並將他定罪的情報。

馬杜洛被這些貼文激怒後回應說：「他（馬斯克）想帶著槍與軍隊入侵委內瑞拉。馬斯克，幸好你終於露出真面目，因為我們知道你利用錢和衛星，成為這一切的幕後黑手！」

馬斯克則以西班牙語駁斥馬杜洛：「一頭驢子知道的都還比馬杜洛多。」他隨後補充說：「很抱歉將這頭可憐的驢子與馬杜洛相比，這對動物王國是一種羞辱。」

隨著兩人在X平台隔空交火愈演愈烈，馬斯克還說他願意與馬杜洛來場真人對戰。馬斯克強調，如果他單挑輸了，會提供這位委內瑞拉強人「一趟免費的火星之旅」。

馬斯克 特斯拉 太空

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