哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 政治局主席哈尼雅赴伊朗 首都德黑蘭參加新總統的就職典禮，卻於7月31日遭到暗殺身亡。紐約時報1日報導，根據2名伊朗官員在內的7名中東國家官員，以及一位美國官員的說法，哈尼雅死於秘密偷運進入伊朗、裝在下榻賓館的爆炸裝置。

5名中東國家官員表示，這枚炸彈大約2個月前被人藏進賓館；這座賓館由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）經營與保護，位於德黑蘭北部高檔社區。

根據中東國家官員說法，哈尼雅訪問德黑蘭曾多次住進這家賓館。行凶者確定哈尼雅進入賓館房間後，就遠距引爆炸彈，炸死哈尼雅和1名保鑣。

2名伊朗革命衛隊的知情官員表示，爆炸撼動建築，炸破一些窗戶，導致一面外牆局部倒塌。根據提供給紐時的照片，上述損害相當明顯。

伊朗官員和哈瑪斯當天就宣稱，以色列 要為這起暗殺事件負責；數位匿名受訪的美方官員同樣得出此一評估。以色列尚未公開承認責任，但5名中東國家官員指出，以國情報官員在事發後立即向美國和其他西方國家政府簡報此次行動細節。

當天在新加坡的美國國務卿布林肯說，美方「不知情也未參與」此事。哈尼雅遇刺後，一開始傳出的說法是以色列透過飛彈襲擊殺死哈尼雅，還有消息稱飛彈可能從無人機或飛機上發射。然而，以色列如何避開伊朗防空系統對德黑蘭實施如此明目張膽的空襲，立刻引發質疑。

如今最新訊息顯示哈尼雅遭遙控炸彈殺害，三名伊朗官員表示，這種破口是伊朗情報和安全的災難性失敗，也讓革命衛隊非常難堪。目前仍不清楚炸彈是怎麼藏進賓館內。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點